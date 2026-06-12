Um homem de 52 anos foi preso em flagrante por policiais civis do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Bauru, nesta sexta-feira (12), suspeito de revender combustíveis que estavam armazenados de forma irregular em sua residência, no Núcleo Habitacional Nobuji Nagasawa. Ele pagou a fiança arbitrada no valor de R$ 1,6 mil e irá responder pelo crime em liberdade.

De acordo com a Polícia Civil, o SIG da CPJ recebeu, nos últimos dias, diversas denúncias de que o homem estaria guardando e vendendo combustíveis na sua casa. Visando confirmar a veracidade das informações, uma equipe realizou diligências e apurou que o suspeito abastecia veículos na frente do seu imóvel, usando mangueira e galões. Os policiais civis chegaram a flagrar uma dessas situações.

Com mandado de busca judicial em mãos, nesta sexta, equipe do SIG foi até o endereço e encontrou, nos fundos e dentro da residência, vários galões de combustível. No total, foram apreendidos 60 litros de álcool acondicionados em 3 galões de 20 litros cada e 32 litros de gasolina, acondicionados em 3 galões de 4 litros e um de 20 litros, além de mangueira transparente usada nos abastecimentos.