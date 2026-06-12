Pederneiras - A Polícia Civil de Pederneiras (26 quilômetros de Bauru) prendeu, nesta sexta-feira (12), um suspeito de puxar conversa com um homem em uma praça no Núcleo Habitacional Michel Neme para, logo em seguida, roubá-lo. Ele ainda tentou correr do autor, mas tropeçou, caiu e teve o aparelho celular, cartões bancários e documentos pessoais levados. Parte da ação foi registrada por câmeras de segurança da região.

De acordo com o boletim de ocorrência (BO), o crime ocorreu no último dia 31 de maio, por volta das 5h, na rua Cirílo Azevedo, nas imediações de uma igreja. A vítima contou à polícia que foi abordada por um homem com blusa e bonita pretas, aparentando ter entre 18 e 20 anos, que iniciou uma conversa aparentemente amistosa, pedindo uma cerveja e fazendo perguntas de cunho pessoal, inclusive indagando sobre o horário.

No entanto, pouco tempo depois, conforme o BO, o suspeito foi até uma área de mato próxima, retornou utilizando uma máscara, colocou uma das mãos no bolso da blusa, simulando portar uma arma de fogo, e anunciou o assalto, pedindo o celular. Diante da ameaça, a vítima tentou correr, percorrendo cerca de 700 metros, mas acabou tropeçando e teve o aparelho, cartões bancários e documentos pessoais roubados.