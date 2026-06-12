13 de junho de 2026
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EM PEDERNEIRAS

Polícia prende suspeito de puxar conversa com homem para roubá-lo

Por Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Polícia Civil/Divulgação
Parte da ação foi registrada por câmeras de segurança instaladas em imóveis no Núcleo Habitacional Michel Neme
Parte da ação foi registrada por câmeras de segurança instaladas em imóveis no Núcleo Habitacional Michel Neme

Pederneiras - A Polícia Civil de Pederneiras (26 quilômetros de Bauru) prendeu, nesta sexta-feira (12), um suspeito de puxar conversa com um homem em uma praça no Núcleo Habitacional Michel Neme para, logo em seguida, roubá-lo. Ele ainda tentou correr do autor, mas tropeçou, caiu e teve o aparelho celular, cartões bancários e documentos pessoais levados. Parte da ação foi registrada por câmeras de segurança da região.

De acordo com o boletim de ocorrência (BO), o crime ocorreu no último dia 31 de maio, por volta das 5h, na rua Cirílo Azevedo, nas imediações de uma igreja. A vítima contou à polícia que foi abordada por um homem com blusa e bonita pretas, aparentando ter entre 18 e 20 anos, que iniciou uma conversa aparentemente amistosa, pedindo uma cerveja e fazendo perguntas de cunho pessoal, inclusive indagando sobre o horário.

No entanto, pouco tempo depois, conforme o BO, o suspeito foi até uma área de mato próxima, retornou utilizando uma máscara, colocou uma das mãos no bolso da blusa, simulando portar uma arma de fogo, e anunciou o assalto, pedindo o celular. Diante da ameaça, a vítima tentou correr, percorrendo cerca de 700 metros, mas acabou tropeçando e teve o aparelho, cartões bancários e documentos pessoais roubados.

Após investigação realizada pela Delegacia de Pederneiras, com análise de câmeras de segurança, oitiva de testemunhas e elaboração do auto de reconhecimento fotográfico pela vítima, foi possível identificar o autor como sendo J.A.S., suspeito de outros crimes patrimoniais. A Polícia Civil representou pela prisão preventiva dele, que foi deferida. Com o cumprimento do mandado nesta sexta, ele ficou à disposição da Justiça.

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