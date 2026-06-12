Getulina - A Promotoria de Justiça de Getulina (120 quilômetros de Bauru) obteve, nesta quinta-feira (11), a condenação de uma mulher pela prática de homicídio triplamente qualificado e ocultação de cadáver contra o companheiro, com quem tinha um filho. A sentença foi fixada em 21 anos e 4 meses de reclusão em regime inicial fechado, além do pagamento de multa, com execução imediata da pena.

O crime ocorreu na cidade de Getulina, mas o julgamento se deu no plenário do Tribunal do Júri da Comarca de Lins, para onde o processo foi desaforado por decisão do Tribunal de Justiça (TJ). Segundo o apurado, a ré mantinha um relacionamento extraconjugal com outro envolvido no assassinato e participou tanto do planejamento quanto da execução do crime.

Conforme reconhecido pelo Conselho de Sentença, ela atraiu a vítima para uma caminhada durante a madrugada. Naquela oportunidade, o outro réu atropelou o homem diversas vezes e, em seguida, desferiu pauladas que causaram sua morte.