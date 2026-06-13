Em comemoração ao Dia Mundial do Doador de Sangue, celebrado neste domingo (14), o Hemonúcleo do Hospital de Base (HB) de Bauru, unidade estadual de saúde sob gestão da Famesp localizada na rua Monsenhor Claro, nº 8-88, promoverá, na próxima segunda-feira (15), a quinta edição do tradicional Arraiá do Bem. Com temática junina, a ação será realizada das 7h às 13h e oferecerá lanches típicos aos voluntários que comparecerem para doar sangue.

"A doação de sangue é um gesto simples, seguro e capaz de salvar vidas. A participação da população é fundamental para garantir o atendimento da rede pública de saúde da região", diz Valéria Coltri, assistente social da unidade. "E no período do frio, habitualmente, os estoques têm uma baixa. Daí a importância de estimularmos novas doações", completa.

O Hemonúcleo atende toda a rede SUS de Bauru e de nove municípios da região: Agudos, Arealva, Duartina, Iacanga, Lençóis Paulista, Macatuba, Pederneiras, Pirajuí e Piratininga. O Arraiá do Bem busca reforçar a importância da doação regular de sangue para manter os estoques abastecidos e garantir o atendimento aos pacientes que dependem de transfusões.