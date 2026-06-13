O Mercadão Gourmet entra em uma fase decisiva de sua implantação. Com obras em estágio avançado, entrega prevista ainda para este ano e 80% das unidades já comercializadas, o empreendimento reforça seu posicionamento como um dos mais promissores projetos voltados à gastronomia, conveniência, serviços e experiências de Bauru e região.

Idealizado para se tornar um novo polo de convivência, turismo e gastronomia, o Mercadão Gourmet reúne um conceito inspirado nos tradicionais mercados gastronômicos presentes em importantes cidades do mundo. Mais do que um centro comercial, o empreendimento foi concebido para oferecer experiências, fomentar negócios e conectar consumidores a produtos, serviços e operações diferenciadas.

O sucesso de comercialização registrado desde o lançamento demonstra a confiança do mercado na proposta do projeto e em seu potencial de valorização. Agora, com a proximidade da entrega, o empreendimento passa a viver um novo momento: o crescimento do interesse de empresários, operadores gastronômicos e marcas que buscam oportunidades de instalação e locação.



Imagem meramente ilustrativa do ambiente interno

Esse movimento reforça um dos diferenciais apresentados aos investidores desde o início do projeto. Além da aquisição patrimonial, o Mercadão Gourmet foi desenvolvido para favorecer a ocupação das unidades por meio de um mix planejado de operações, localização estratégica e forte capacidade de atração de público, ampliando as perspectivas de rentabilidade por meio da locação.



Localização do Mercadão Gourmet e proximidade com Harmonis Parque Residencial e empreendimentos do Destino Guestier

Localizado em uma das regiões que mais crescem no entorno de Bauru, o empreendimento está inserido em um ecossistema que contempla milhares de lotes residenciais, empreendimentos consolidados e futuros lançamentos, além de um mercado consumidor regional superior a 1,4 milhão de habitantes. O cenário reforça o potencial do Mercadão Gourmet como um destino capaz de atrair visitantes não apenas de Bauru, mas também de diversas cidades da região.

O projeto conta com 73 módulos comerciais distribuídos entre térreo e mezanino, com opções que variam de 24,80 m² a 206,86 m², permitindo atender desde operações especializadas até negócios que demandam espaços mais amplos e personalizados.

Entre os grandes destaques estão as lojas localizadas no mezanino, concebidas para receber operações de maior porte, especialmente restaurantes e conceitos gastronômicos que buscam oferecer experiências diferenciadas ao público. Com localização privilegiada dentro do empreendimento e plantas amplas, esses espaços representam uma oportunidade estratégica para marcas que desejam se posicionar em um ambiente moderno, sofisticado e com forte potencial de fluxo.



Imagem meramente ilustrativa do mezanino

Outro diferencial está na proposta de reunir operações complementares, criando um ambiente capaz de estimular a permanência dos visitantes e fortalecer a atratividade do empreendimento. A diversidade de segmentos previstos contribui para a construção de um destino que vai além das compras, consolidando-se como um ponto de encontro para moradores, visitantes e consumidores de toda a região.

Com a entrega prevista ainda para este ano, investidores e lojistas passam a visualizar de forma concreta o potencial do empreendimento. O avanço das obras reduz a distância entre planejamento e operação, fortalecendo a confiança daqueles que desejam investir em um projeto já consolidado comercialmente e com perspectivas positivas de ocupação.

À medida que se aproxima da conclusão, o Mercadão Gourmet entra em sua reta final de comercialização, disponibilizando as últimas oportunidades para investidores e empresários que desejam fazer parte de um empreendimento concebido para se tornar referência regional em gastronomia, serviços, entretenimento e experiências.

Mais do que acompanhar uma tendência de mercado, o Mercadão Gourmet nasce com o propósito de criar um destino para a região, conectando negócios, pessoas e experiências em um único lugar.

O momento ideal para garantir espaço no Mercadão Gourmet é agora.

Com entrega prevista ainda para este ano, o empreendimento avança na formação de seu mix de operações e abre oportunidades para restaurantes, cafeterias, empórios, conveniência, serviços e marcas que desejam estar presentes em um novo polo de experiências, gastronomia e convivência. A previsão é que as operações tenham início em março de 2027, permitindo que os lojistas se planejem com antecedência para integrar um empreendimento concebido para se tornar referência regional. Para investidores, as últimas unidades ainda estão disponíveis.

Saiba mais:

Website Oficial: www.omercadaogourmet.com.br

WhatsApp Comercial: (14) 99922-0123

Instagram: @mercadaogourmetguestier