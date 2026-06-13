O clima de Copa do Mundo tomou conta de vez das ruas de Bauru. Após o Jornal da Cidade/JCNET mostrar, no último domingo (7), famílias e vizinhos que se reuniam para pintar muros e asfalto com as cores verde e amarela, novos exemplos da mobilização popular começaram a surgir em diferentes regiões da cidade. Empolgados com a proximidade da estreia do Brasil no Mundial e movidos pelo sonho do hexacampeonato, diversos leitores enviaram fotos à reportagem mostrando a comunidade unida em torno do futebol e da tradição que, de quatro em quatro anos, colore bairros inteiros e reforça a paixão nacional pelo esporte.

Os registros enviados ao JCNET mostram decorações na quadra 1 da rua dos Escriturários, no Núcleo Gasparini; na quadra 1 da alameda Vênus, no Santa Edwirges; na quadra 1 da rua Conegundes Antônio de Brito, no Jardim Silvestre 2; no muro da residência da dona Dirce e do seo Rogério, na quadra 1 da rua Chimbo Attusi; no quarteirão 1 da rua Vicente Bonelli, no Mary Dota; e na quadra 4 da rua Benito José Allegro, na Vila Nova Santa Luzia.

A movimentação deve ganhar ainda mais força neste sábado (13), dia da estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo. Em grupos de WhatsApp, moradores de diversos bairros já organizam mutirões para decorar novas ruas e espaços públicos antes da partida contra o Marrocos, marcada para as 19h. O Jornal da Cidade/JCNET, em parceria com o SBT, promoverá a transmissão ao vivo do jogo em um supertelão no Parque Vitória Régia. A entrada será gratuita.