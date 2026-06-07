09 de junho de 2026
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VERDE E AMARELO

Em clima de Copa, famílias se reúnem para colorir ruas de Bauru

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação
Vizinhos pintam a quadra 1 da rua Henrique Rodrigues, no Jardim Eldorado, desde a Copa de 90
Vizinhos pintam a quadra 1 da rua Henrique Rodrigues, no Jardim Eldorado, desde a Copa de 90

Mesmo sem o brilho de outras épocas e com a Seleção Brasileira ainda longe de empolgar dentro de campo, com o único craque desta geração, Neymar, machucado, o espírito de Copa do Mundo já começou a colorir ruas de Bauru. Entre baldes de tinta, pincéis e muita disposição, famílias inteiras e vizinhos estão se reunindo nos bairros para transformar o asfalto em bandeiras do Brasil e manter viva uma tradição que atravessa gerações. Mais do que decorar, a mobilização resgata a identidade esportiva do brasileiro, aflorada de 4 em 4 anos.

Tradicional desde a Copa de 90, a quadra 1 da rua Henrique Rodrigues, no Jardim Eldorado, zona Norte de Bauru, já ganhou o seu tradicional bandeirão. Ela foi pintada na última semana por um grupo de moradores: Matheus Leite, Lenis Fernando, Márcia Mariano, Alessa Mariano, Yan Carvalho, Helder Neves, Adriana Ferreira, Thiago Baptistella, Willian Leite, Otavio Carvalho, João Bonk, Hellen Ferreira, Vinicius Ferreira, Celsinho e Richard Sensi.

O dentista bauruense Daniel Enques, junto dos filhos Arthur, Heitor e Theo Enques, providenciou uma pintura mais artística em um muro na quadra 12 da avenida Castelo Branco, no Jardim Terra Branca, recordando os anos dos títulos de cada uma das cinco estrelas do Brasil em Copas (1958, 1962, 1970, 1994 e 2002), com caricaturas de três jogadores da atualidade: Neymar, Vini Jr. e Raphinha.

"A ideia desse mural veio muito da minha infância. Quando eu era criança, na época da Copa, era comum ver ruas enfeitadas, bandeiras pintadas e todo mundo entrando no clima. Era uma época diferente, que criava uma expectativa muito legal e unia as pessoas. Hoje eu tenho meus filhos e percebo que muitas dessas tradições foram se perdendo com o tempo. Então resolvi fazer esse mural para tentar resgatar um pouco desse sentimento e deixar uma lembrança para eles", comentou Daniel Enques.

Comerciantes de trailers de alimentação que ficam no Parque Vitória Régia também pintaram parte do calçamento próximo ao local, desenhando o troféu do Mundial, o canarinho, mascote da seleção, e também a frase "Rumo ao Hexa". A quadra 1 da rua Luiz Gama, na Vila Independência, é outro endereço que também ganhou uma pintura enorme da bandeira do Brasil.

Em grupos de WhatsApp, amigos e familiares estão se organizando em diferentes localidades para também colorir outros endereços da cidade nesta semana, antes da estreia do Brasil, marcada para o próximo sábado (13). O time do técnico Carlo Ancelotti enfrente Marrocos às 19h. O Jornal da Cidade/JCNET, em parceria com o SBT, promoverá a transmissão do jogo ao vivo com super telão no Parque Vitória Régia. A entrada será gratuita.

Quadra 1 da rua Luiz Gama, na Vila Independência (Mateus Ferreira/Divulgação)
Quadra 1 da rua Luiz Gama, na Vila Independência (Mateus Ferreira/Divulgação)
A taça da Copa, no Vitória Régia (Bruno Freitas)
A taça da Copa, no Vitória Régia (Bruno Freitas)
"Rumo ao Hexa", no Vitória Régia (Bruno Freitas)
O dentista bauruense Daniel Enques, junto dos filhos Arthur, Heitor e Theo Enques, providenciaram uma pintura mais artística (Divulgação)
O dentista bauruense Daniel Enques, junto dos filhos Arthur, Heitor e Theo Enques, providenciaram uma pintura mais artística (Divulgação)

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