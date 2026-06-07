Mesmo sem o brilho de outras épocas e com a Seleção Brasileira ainda longe de empolgar dentro de campo, com o único craque desta geração, Neymar, machucado, o espírito de Copa do Mundo já começou a colorir ruas de Bauru. Entre baldes de tinta, pincéis e muita disposição, famílias inteiras e vizinhos estão se reunindo nos bairros para transformar o asfalto em bandeiras do Brasil e manter viva uma tradição que atravessa gerações. Mais do que decorar, a mobilização resgata a identidade esportiva do brasileiro, aflorada de 4 em 4 anos.

Tradicional desde a Copa de 90, a quadra 1 da rua Henrique Rodrigues, no Jardim Eldorado, zona Norte de Bauru, já ganhou o seu tradicional bandeirão. Ela foi pintada na última semana por um grupo de moradores: Matheus Leite, Lenis Fernando, Márcia Mariano, Alessa Mariano, Yan Carvalho, Helder Neves, Adriana Ferreira, Thiago Baptistella, Willian Leite, Otavio Carvalho, João Bonk, Hellen Ferreira, Vinicius Ferreira, Celsinho e Richard Sensi.

O dentista bauruense Daniel Enques, junto dos filhos Arthur, Heitor e Theo Enques, providenciou uma pintura mais artística em um muro na quadra 12 da avenida Castelo Branco, no Jardim Terra Branca, recordando os anos dos títulos de cada uma das cinco estrelas do Brasil em Copas (1958, 1962, 1970, 1994 e 2002), com caricaturas de três jogadores da atualidade: Neymar, Vini Jr. e Raphinha.