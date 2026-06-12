A Prefeitura de Bauru reinaugurou nesta sexta-feira (12) de manhã o Calçadão da rua Batista de Carvalho e lançou oficialmente o programa Novo Centro, conjunto de ações que prevê a revitalização da região central, incluindo a recuperação da Estação Ferroviária, a modernização de espaços públicos e o reforço da segurança. A entrega marca a conclusão da maior reforma realizada no Calçadão desde sua inauguração, em 1992. A solenidade contou com a presença da prefeita Suéllen Rosim; do vice-prefeito Orlando Costa Dias, vereadores, secretários, servidores da Prefeitura e dirigentes lojistas.
Com investimento de cerca de R$ 6 milhões, a obra contemplou todas as quadras do Calçadão, com melhorias em acessibilidade, iluminação, paisagismo e infraestrutura. Durante a cerimônia, a prefeita Suéllen Rosim destacou que a revitalização é o primeiro passo de um amplo projeto de transformação urbana. “Essa obra trouxe acessibilidade, iluminação e revitalizou todas as quadras. Não é apenas uma reforma, é a esperança do nosso novo centro de Bauru”, afirmou.
Representando a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), o vice-presidente Hudson Petenuci ressaltou a importância da intervenção para o comércio local. Segundo ele, trata-se da maior modernização do espaço desde sua criação. “Depois de 1992, quando o Calçadão foi inaugurado, essa é a grande reforma que tivemos aqui no Centro da cidade. Estamos muito felizes com essa entrega, que ficou maravilhosa e vai ajudar muito os comerciantes”, declarou.
Além da inauguração no Calçadão, a administração municipal abriu a consulta pública para a revitalização da Estação Ferroviária. O projeto, estimado em mais de R$ 100 milhões, por meio de parceria público-privada (PPP), prevê a transformação do complexo em um moderno centro administrativo, cultural e de serviços, que abrigará a futura sede da Prefeitura de Bauru.
De acordo com a prefeita, a iniciativa pretende devolver o protagonismo ao Centro da cidade e estimular a circulação de pessoas na região. “O centro de Bauru sempre foi protagonista. Nosso objetivo é trazer novamente o povo para o Calçadão e criar motivos para que ele volte a frequentar essa região”, afirmou. O projeto da estação também contempla espaços culturais, áreas de exposição, auditório, ambientes de convivência e integração com a Praça Machado de Mello, além de obras de drenagem para reduzir problemas históricos de alagamento no entorno. A expectativa da Prefeitura é concluir o processo de consulta pública ainda neste ano e iniciar as obras em 2027.
Outra frente do programa Novo Centro envolve a criação da Guarda Municipal, cujo projeto de regulamentação deverá ser encaminhado à Câmara Municipal nas próximas semanas. Também estão previstas a ampliação do monitoramento por câmeras, que estão sendo licitadas, a expansão da iluminação pública em LED e a revitalização do piso da Praça Rui Barbosa, ações consideradas estratégicas para aumentar a segurança e a atratividade da região central.
Ao encerrar o evento, Suéllen Rosim convidou a população a voltar a frequentar o principal corredor comercial da cidade. “Voltem para o Calçadão da Batista de Carvalho. Hoje ele está mais acessível, seguro e preparado para receber as pessoas. Estamos construindo uma nova fase para o centro de Bauru”, afirmou. Com a entrega da revitalização e os projetos anunciados, a Prefeitura aposta na recuperação econômica e urbanística da região central para os próximos anos.