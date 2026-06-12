A Prefeitura de Bauru reinaugurou nesta sexta-feira (12) de manhã o Calçadão da rua Batista de Carvalho e lançou oficialmente o programa Novo Centro, conjunto de ações que prevê a revitalização da região central, incluindo a recuperação da Estação Ferroviária, a modernização de espaços públicos e o reforço da segurança. A entrega marca a conclusão da maior reforma realizada no Calçadão desde sua inauguração, em 1992. A solenidade contou com a presença da prefeita Suéllen Rosim; do vice-prefeito Orlando Costa Dias, vereadores, secretários, servidores da Prefeitura e dirigentes lojistas.

Com investimento de cerca de R$ 6 milhões, a obra contemplou todas as quadras do Calçadão, com melhorias em acessibilidade, iluminação, paisagismo e infraestrutura. Durante a cerimônia, a prefeita Suéllen Rosim destacou que a revitalização é o primeiro passo de um amplo projeto de transformação urbana. “Essa obra trouxe acessibilidade, iluminação e revitalizou todas as quadras. Não é apenas uma reforma, é a esperança do nosso novo centro de Bauru”, afirmou.

Representando a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), o vice-presidente Hudson Petenuci ressaltou a importância da intervenção para o comércio local. Segundo ele, trata-se da maior modernização do espaço desde sua criação. “Depois de 1992, quando o Calçadão foi inaugurado, essa é a grande reforma que tivemos aqui no Centro da cidade. Estamos muito felizes com essa entrega, que ficou maravilhosa e vai ajudar muito os comerciantes”, declarou.