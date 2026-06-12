12 de junho de 2026
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ACIDENTE EM ESCOLA

Parte de teto cai sobre alunas em escola de Igaraçu do Tietê

Por Priscila Medeiros | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução

Parte do teto da sala de informática da Escola Estadual José Conti, em Igaraçu do Tietê, a 77 quilômetros de Bauru, caiu sobre duas adolescentes de 16 e 17 anos na manhã desta sexta-feira (12). De acordo com o coordenador da Defesa Civil do município, Roberto Carlos Romão, o teto da sala apresentava diversos pontos de infiltração, o que possivelmente provocou a queda de parte do reboco.

As adolescentes foram atingidas na cabeça e encaminhadas à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde passaram por exames. Uma das alunas foi liberada após receber atendimento para escoriações. A outra permaneceu em observação após apresentar confusão mental, sendo submetida a novos exames. “A Defesa Civil interditou toda a parte superior da Ala 4, onde fica a sala de informática, como medida de precaução, até que uma avaliação da estrutura seja realizada por engenheiros”, informou Romão.

Segundo ele, os estudantes foram remanejados para salas de aula em outras alas da escola, não sendo necessária a interrupção das atividades escolares. A reportagem acionou a Secretaria de Educação do Estado e aguarda um posicionamento. O JCNET acompanha o caso e, havendo novas informações, esta matéria será atualizada.

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