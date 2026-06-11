São Manuel - Uma operação policial realizada pela Delegacia de São Manuel (69 quilômetros de Bauru) com finalidade de dar cumprimento a mandado de busca e apreensão domiciliar resultou, nesta quinta-feira (11), na apreensão de uma carabina de calibre 38 e de uma espingarda de calibre 12 e na prisão em flagrante de um homem de 70 anos.

O flagrante ocorreu em um imóvel no Centro da cidade, durante cumprimento de ordem judicial que visava à localização de um facão que teria sido usado pela esposa do morador para agredir vizinhos. Durante as buscas, as duas armas de cano longo, sem documentação, foram encontradas no porão.

O responsável por elas foi conduzido à delegacia, acompanhado de um advogado, onde prestou depoimento. Ele foi autuado em flagrante pelo crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Após pagar uma fiança no valor de R$ 2 mil, acabou liberado para responder ao processo em liberdade.