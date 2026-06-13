Hoje vamos falar sobre uma das estratégias mais eficientes para manter a casa organizada no dia a dia: a organização por zonas.

O conceito é simples. Cada ambiente, e até mesmo cada parte dele, deve ter uma função definida. Quando criamos zonas específicas para determinadas atividades, funções ou categorias de objetos, reduzimos o tempo gasto procurando itens e facilitamos a manutenção da organização.

Na cozinha, por exemplo, faz sentido manter panelas próximas ao fogão, utensílios perto da área de preparo, itens de café agrupados em um único espaço, louças no armário mais próximo à mesa.