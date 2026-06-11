Bariri - A Prefeitura de Bariri (56 quilômetros de Bauru) registrou boletim de ocorrência (BO), nesta quinta-feira (11), após laudo de análise laboratorial realizada em amostras de arroz da Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Professora Joseane Bianco descartar contaminação microbiológica. Conforme divulgado pelo JCNET/Sampi, em maio, estudantes denunciaram a presença de larvas na merenda servida pela unidade, com envio de imagens ao site Noticiantes Centro-Oeste Paulista. De acordo com o Executivo, a principal suspeita é de sabotagem.

O BO foi registrado pela chefe de gabinete da prefeitura, Luciana Aparecida Lucinio, para que a Polícia Civil possa investigar o caso. No documento, a funcionária pública declara que, após a grande repercussão gerada pela denúncia das supostas larvas no arroz, registradas pelos alunos por meio de fotos, a empresa responsável pelo fornecimento da alimentação escolar recolheu todo o lote do produto, incluindo embalagens já abertas, e encaminhou para a análise laboratorial.

"Conforme laudo técnico emitido pelo laboratório responsável, não foram identificadas larvas, insetos, contaminantes ou qualquer outro elemento que comprometesse a qualidade ou a segurança do alimento para consumo humano. O laudo concluiu que o produto analisado se encontrava em condições adequadas para consumo", cita o BO, registrado, segundo a prefeitura, para "resguardar o interesse público, a segurança dos alunos e transparência da administração municipal".

Relembre o caso