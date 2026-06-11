Bariri - A Prefeitura de Bariri (56 quilômetros de Bauru) registrou boletim de ocorrência (BO), nesta quinta-feira (11), após laudo de análise laboratorial realizada em amostras de arroz da Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Professora Joseane Bianco descartar contaminação microbiológica. Conforme divulgado pelo JCNET/Sampi, em maio, estudantes denunciaram a presença de larvas na merenda servida pela unidade, com envio de imagens ao site Noticiantes Centro-Oeste Paulista. De acordo com o Executivo, a principal suspeita é de sabotagem.
O BO foi registrado pela chefe de gabinete da prefeitura, Luciana Aparecida Lucinio, para que a Polícia Civil possa investigar o caso. No documento, a funcionária pública declara que, após a grande repercussão gerada pela denúncia das supostas larvas no arroz, registradas pelos alunos por meio de fotos, a empresa responsável pelo fornecimento da alimentação escolar recolheu todo o lote do produto, incluindo embalagens já abertas, e encaminhou para a análise laboratorial.
"Conforme laudo técnico emitido pelo laboratório responsável, não foram identificadas larvas, insetos, contaminantes ou qualquer outro elemento que comprometesse a qualidade ou a segurança do alimento para consumo humano. O laudo concluiu que o produto analisado se encontrava em condições adequadas para consumo", cita o BO, registrado, segundo a prefeitura, para "resguardar o interesse público, a segurança dos alunos e transparência da administração municipal".
Relembre o caso
Após a denúncia envolvendo a suposta localização de larvas no arroz servido na merenda, por meio de um vídeo, o prefeito Airton Pegoraro (Avante) contou que havia notificado a empresa responsável pelo preparo das refeições para que ela fornecesse explicações e substituído os produtos contaminados e a equipe de merendeiras que ofertou alimentos impróprios para consumo.
A Prefeitura de Bariri mantém contrato anual no valor de pouco mais de R$ 5 milhões com a empresa para prestação de serviços no preparo, transporte e distribuição da alimentação escolar nos locais de consumo, que inclui o fornecimento de todos os gêneros alimentícios. Também por meio de nota, a empresa definiu o episódio ocorrido na escola de Bariri como "pontual e isolado".
"A ocorrência verificada restringiu-se a uma quantidade ínfima de porções servidas, sem qualquer indício de disseminação no restante das refeições distribuídas, o que reforça o caráter pontual e isolado do evento", afirmou. Na nota, a empresa revelou, ainda, que havia instaurado procedimento interno para apuração dos fatos, considerando que o produto estava no prazo de validade.