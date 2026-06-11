Santa Cruz do Rio Pardo - Um motociclista de 39 anos morreu, no início da tarde desta quinta-feira (11), por volta das 14h, após desviar de uma cancela na praça de pedágio localizada na altura do quilômetro 14 da rodovia Orlando Quagliato (SP-327), em Santa Cruz do Rio Pardo (90 quilômetros de Bauru), e bater em uma mureta. A identidade dele não foi informada.

Segundo informações do site da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), o motociclista conduzia uma Suzuki/GSX 650F pela rodovia, sentido Santa Cruz-Ourinhos, quando passou em alta velocidade pela pista manual 5, desviou da haste da cancela e chocou-se contra a mureta lateral da cabine de arrecadação.

Uma equipe de resgate da concessionária Cart prestou os primeiros atendimentos à vítima, mas ela não resistiu. A Polícia Científica foi acionada para realizar a perícia e, na sequência, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para o exame necroscópico. As circunstâncias do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.