12 de junho de 2026
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NA BAURU-IPAUSSU

Motociclista morre após desviar de pedágio e bater em uma mureta

Por Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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CCM – Artesp (ccm.artesp.sp.gov.br)
Uma equipe de resgate da concessionária Cart prestou os primeiros atendimentos ao motociclista, mas ele não resistiu
Uma equipe de resgate da concessionária Cart prestou os primeiros atendimentos ao motociclista, mas ele não resistiu

Santa Cruz do Rio Pardo - Um motociclista de 39 anos morreu, no início da tarde desta quinta-feira (11), por volta das 14h, após desviar de uma cancela na praça de pedágio localizada na altura do quilômetro 14 da rodovia Orlando Quagliato (SP-327), em Santa Cruz do Rio Pardo (90 quilômetros de Bauru), e bater em uma mureta. A identidade dele não foi informada.

Segundo informações do site da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), o motociclista conduzia uma Suzuki/GSX 650F pela rodovia, sentido Santa Cruz-Ourinhos, quando passou em alta velocidade pela pista manual 5, desviou da haste da cancela e chocou-se contra a mureta lateral da cabine de arrecadação.

Uma equipe de resgate da concessionária Cart prestou os primeiros atendimentos à vítima, mas ela não resistiu. A Polícia Científica foi acionada para realizar a perícia e, na sequência, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para o exame necroscópico. As circunstâncias do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.

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