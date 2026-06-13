A Copa do Mundo deve beneficiar 791 mil pequenos negócios do Estado de São Paulo, sendo 698 mil Microempreendedores Individuais (MEIs) e 93 mil micro e pequenas empresas. É o que mostra pesquisa do Sebrae-SP sobre as expectativas e estratégias dos empreendedores em relação a um dos maiores eventos esportivos do mundo, que será realizado de 11 de junho a 19 de julho, nos Estados Unidos, Canadá e México.

A pesquisa indica que o campeonato mundial de futebol está no radar dos empresários: 74% dos empreendedores em segmentos potencialmente beneficiados pela realização do evento estão se preparando e 24% pretendem se preparar. Apenas 2% não pretendem se organizar para a data. O levantamento apontou quais são as ações previstas pelos empresários para aproveitar as oportunidades de alavancar as vendas. Criar promoções, combos ou kits temáticos foi a mais citada com 50%. Lançar ou adaptar produtos/serviços com o tema da Copa foi citada por 44%.

Intensificar a divulgação nas redes sociais e outros canais apareceu com 38%. Em seguida se destacam: ampliar o estoque ou a capacidade produtiva (36%), decorar o espaço físico ou canais digitais com o tema (33%) e ajustar o horário de funcionamento (26%).