O 12º Grupamento de Bombeiros recebeu, na tarde desta quinta-feira (11), novos equipamentos destinados ao reforço da segurança dos bombeiros durante ocorrências de combate a incêndios e salvamentos. Os materiais foram adquiridos por meio de emenda parlamentar destinada pelo senador Marcos Pontes, que esteve presente na cerimônia de entrega dos equipamentos. O investimento representa um avanço na modernização das operações realizadas pela corporação na região.

Os equipamentos entregues são 45 conjuntos de roupas de proteção para combate a incêndios e 30 equipamentos de proteção respiratória completos. Certificados e adequados às exigências operacionais da atividade, os itens oferecem maior segurança aos bombeiros que atuam diretamente em áreas de risco, contribuindo também para a melhoria dos serviços prestados à população.

Além dos equipamentos já recebidos, foi solicitada uma viatura do tipo Auto Bomba Salvamento (ABS), cuja liberação ainda depende da assinatura do governador do Estado. Somados, esses investimentos destinados ao Corpo de Bombeiros totalizam R$ 3,895 milhões.