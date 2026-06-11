A Copa do Mundo de 2026 terá dois jogos nesta quinta-feira (11), ambos válidos pela 1ª rodada da fase de grupos. Os horários abaixo estão no horário de Brasília.

Grupo A | México x África do Sul

Horário: 16h

Local: Cidade do México, México (abertura dos mexicanos na competição)

Grupo A | República da Coreia x República Tcheca

Horário: 23h

Local: Guadalajara, México