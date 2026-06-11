11 de junho de 2026
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DIA DE JOGOS

Copa do Mundo: confira os confrontos desta quinta (11)

da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
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Reprodução/Instagram
Lendário Estádio Azteca, palco com mais jogos na história da Copa do Mundo.
Lendário Estádio Azteca, palco com mais jogos na história da Copa do Mundo.

A Copa do Mundo de 2026 terá dois jogos nesta quinta-feira (11), ambos válidos pela 1ª rodada da fase de grupos. Os horários abaixo estão no horário de Brasília.

Grupo A | México x África do Sul
Horário: 16h
Local: Cidade do México, México (abertura dos mexicanos na competição)

Grupo A | República da Coreia x República Tcheca
Horário: 23h
Local: Guadalajara, México

A edição de 2026 é a maior da história, com 48 seleções e 104 partidas, sendo disputada em conjunto por Canadá, Estados Unidos e México. O Brasil estreia no sábado, 13 de junho, contra Marrocos, às 19h.

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