A Copa do Mundo de 2026 terá dois jogos nesta sexta-feira (12), ambos válidos pela 1ª rodada da fase de grupos. Os horários abaixo estão no horário de Brasília.

Grupo B | Canadá x Bósnia e Herzegovina

Horário: 16h

Local: Toronto, Canadá (abertura dos canadenses na competição)

Grupo D | Estados Unidos x Paraguai

Horário: 22h

Local: Los Angeles, Estados Unidos (abertura dos americanos na competição)