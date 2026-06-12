A Copa do Mundo de 2026 terá dois jogos nesta sexta-feira (12), ambos válidos pela 1ª rodada da fase de grupos. Os horários abaixo estão no horário de Brasília.
Grupo B | Canadá x Bósnia e Herzegovina
Horário: 16h
Local: Toronto, Canadá (abertura dos canadenses na competição)
Grupo D | Estados Unidos x Paraguai
Horário: 22h
Local: Los Angeles, Estados Unidos (abertura dos americanos na competição)
A edição de 2026 é a maior da história, com 48 seleções e 104 partidas, sendo disputada em conjunto por Canadá, Estados Unidos e México. O Brasil estreia no sábado, 13 de junho, contra Marrocos, às 19h.