12 de junho de 2026
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DIA DE JOGOS

Copa do Mundo: confira os confrontos desta sexta (12)

da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
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Reprodução/Instagram
O zagueiro Gustavo Gómez, capitão da Seleção Paraguaia e atleta do Palmeiras
O zagueiro Gustavo Gómez, capitão da Seleção Paraguaia e atleta do Palmeiras

A Copa do Mundo de 2026 terá dois jogos nesta sexta-feira (12), ambos válidos pela 1ª rodada da fase de grupos. Os horários abaixo estão no horário de Brasília.

Grupo B | Canadá x Bósnia e Herzegovina 
Horário: 16h
Local: Toronto, Canadá (abertura dos canadenses na competição)

Grupo D | Estados Unidos x Paraguai
Horário: 22h
Local: Los Angeles, Estados Unidos (abertura dos americanos na competição)

A edição de 2026 é a maior da história, com 48 seleções e 104 partidas, sendo disputada em conjunto por Canadá, Estados Unidos e México. O Brasil estreia no sábado, 13 de junho, contra Marrocos, às 19h.

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