Bauru perdeu nesta quinta-feira (11) uma de suas principais referências culturais. Morreu José Augusto Ribeiro Vinagre, ex-secretário municipal de Cultura e nome de destaque na formulação e defesa de políticas públicas para o setor cultural na cidade e em diversas regiões do Estado de São Paulo. O velório terá início às 17h30 desta quinta, no Memorial Bauru, próximo ao Cemitério da Saudade. Ainda não há informações sobre o sepultamento.
Vinagre comandou a Secretaria Municipal de Cultura de Bauru entre 2005 e 2008, período em que liderou projetos voltados à valorização do patrimônio histórico, ao fortalecimento das atividades artísticas e à ampliação do acesso da população à cultura. Durante sua gestão, defendeu a modernização da estrutura administrativa da pasta, incluindo a proposta de criação de uma fundação cultural para dar maior autonomia às ações do setor.
Ao longo de sua trajetória, esteve à frente de importantes debates sobre financiamento cultural, incentivo à produção artística e democratização do acesso à cultura nos bairros. Também acompanhou iniciativas de manutenção e revitalização de equipamentos culturais do município, além de apoiar programas ligados ao teatro, à música, à literatura e à preservação da memória local.
Reconhecido pela atuação técnica e pelo diálogo com artistas, produtores e gestores públicos, Vinagre teve participação ativa em entidades culturais de abrangência estadual. Foi vice-presidente do Fórum Estadual de Dirigentes de Cultura de São Paulo e da Federação Paulista de Cineclubes, instituição que mais tarde também presidiu.
Sua experiência ultrapassou os limites de Bauru. Atuou como parecerista do Ministério da Cultura, integrou comissões de avaliação de projetos culturais e colaborou com prefeituras e instituições de diversas cidades paulistas na elaboração de políticas públicas, editais e programas de incentivo à cultura. Também presidiu a Sociedade Amigos da Cultura (SAC), entidade fundada em Bauru e responsável por importantes projetos de formação artística e promoção cultural na região.
Ao longo de décadas de atuação, José Augusto Vinagre tornou-se uma referência para gestores, produtores culturais e artistas, deixando contribuição significativa para o desenvolvimento das políticas culturais de Bauru e do interior paulista. Seu legado permanece na defesa da cultura como instrumento de cidadania, inclusão social e desenvolvimento humano.