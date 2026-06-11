Bauru perdeu nesta quinta-feira (11) uma de suas principais referências culturais. Morreu José Augusto Ribeiro Vinagre, ex-secretário municipal de Cultura e nome de destaque na formulação e defesa de políticas públicas para o setor cultural na cidade e em diversas regiões do Estado de São Paulo. O velório terá início às 17h30 desta quinta, no Memorial Bauru, próximo ao Cemitério da Saudade. Ainda não há informações sobre o sepultamento.

Vinagre comandou a Secretaria Municipal de Cultura de Bauru entre 2005 e 2008, período em que liderou projetos voltados à valorização do patrimônio histórico, ao fortalecimento das atividades artísticas e à ampliação do acesso da população à cultura. Durante sua gestão, defendeu a modernização da estrutura administrativa da pasta, incluindo a proposta de criação de uma fundação cultural para dar maior autonomia às ações do setor.

Ao longo de sua trajetória, esteve à frente de importantes debates sobre financiamento cultural, incentivo à produção artística e democratização do acesso à cultura nos bairros. Também acompanhou iniciativas de manutenção e revitalização de equipamentos culturais do município, além de apoiar programas ligados ao teatro, à música, à literatura e à preservação da memória local.