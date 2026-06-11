11 de junho de 2026
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JARDIM IVONE

Investigação de furtos leva polícia a prender traficante em Bauru

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Ele foi detido por equipes do SIG, que usaram carro descaracterizado
Ele foi detido por equipes do SIG, que usaram carro descaracterizado

Investigações envolvendo furtos e receptações levaram equipes do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Polícia Civil de Bauru a prender um homem por tráfico de drogas nesta quarta-feira (10), no Jardim Ivone. Ele tentou fugir ao avistar a viatura, mas foi detido na rua Edvaldo Rubens de Carvalho.

Segundo o SIG, o suspeito estava com uma bolsa contendo diversas porções de crack, maconha e cocaína, além de dinheiro em espécie. Questionado, o indivíduo, de 45 anos, afirmou possuir antecedentes por tráfico de drogas e confessou que estava no local realizando a venda dos entorpecentes.

Diante dos fatos, ele foi preso em flagrante por tráfico de drogas. Ao todo, foram apreendidos uma porção bruta de maconha, 172 porções de cocaína e 35 porções de crack.

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