A contagem regressiva para a estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026 movimenta Bauru. Nos dias 13, 19 e 24 de junho, o Parque Vitória Régia será palco da Arena JCNET, evento gratuito promovido pelo Jornal da Cidade e JCNET que promete reunir milhares de torcedores para acompanhar os três primeiros jogos do Brasil em um ambiente preparado especialmente para celebrar o futebol, a convivência entre famílias e a paixão nacional pelo esporte.
A expectativa é de que o projeto se torne um dos principais pontos de encontro da torcida brasileira na região durante a competição. Com transmissão dos jogos em telão, atrações musicais, apresentações culturais, ações promocionais, sorteios e iniciativas solidárias, a Arena JCNET pretende transformar o principal cartão-postal de Bauru em uma verdadeira festa verde e amarela. A programação tem início no sábado, 13 de junho, a partir das 15h30, quando o Brasil enfrenta o Marrocos.
O público poderá acompanhar o Super Aulão de FitDance da Academia Maravilhosas, a apresentação da Escola de Samba Mocidade da Vila Falcão, além dos sets dos DJs Airon e B2C. Um dos destaques da abertura será a participação do cover do apresentador Silvio Santos, que comandará brincadeiras, interação com o público e os sorteios promovidos pelos patrocinadores ao longo da programação.
O segundo encontro acontece na sexta-feira, 19 de junho, a partir das 20h, para o confronto entre Brasil e Haiti. Nesta noite, a animação ficará por conta do DJ Sampieri, além das ações promocionais, ativações dos patrocinadores e sorteios para os torcedores presentes. Já a última transmissão será realizada na quarta-feira, 24 de junho, a partir das 18h, quando a Seleção Brasileira encara a Escócia. A programação contará com a presença do DJ Pabllo, que se apresenta antes e depois da partida, encerrando a Arena JCNET em clima de celebração.
Além da exibição dos jogos em tempo real, graças à parceria com o SBT, a Arena JCNET contará com uma programação de entretenimento preparada para manter o público animado durante toda a permanência no parque. Durante os três dias de evento, os patrocinadores realizarão sorteios de brindes, presentes e experiências exclusivas, ampliando a interação com os participantes e tornando cada encontro ainda mais especial. Outro destaque será a praça de alimentação solidária. O espaço reunirá instituições e entidades assistenciais de Bauru, que serão responsáveis pela comercialização de alimentos e bebidas durante os dias de programação. A iniciativa permitirá que os recursos arrecadados contribuam para a manutenção de projetos sociais desenvolvidos por essas organizações, fortalecendo o trabalho realizado em benefício da comunidade bauruense.
A solidariedade também estará presente entre os torcedores. A organização convida o público a contribuir com a doação voluntária de 1 litro de leite, que será destinado ao Fundo Social de Solidariedade de Bauru. A ação tem como objetivo ampliar o alcance das campanhas assistenciais desenvolvidas pelo município e reforçar o caráter comunitário do evento. Segundo a organização, o objetivo é proporcionar uma experiência que vá além da transmissão esportiva. A proposta é reunir famílias, grupos de amigos e apaixonados por futebol em um ambiente seguro, acolhedor e repleto de atrações, fortalecendo o sentimento de união que acompanha cada partida da Seleção Brasileira.
A Arena JCNET é uma realização do Jornal da Cidade e JCNET e conta com o incentivo e apoio da Prefeitura Municipal de Bauru, por meio das Secretarias de Comunicação, Cultura, Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação, Esportes e Lazer. A parceria reforça o compromisso da administração municipal em incentivar eventos que promovam entretenimento gratuito, movimentem o turismo local, fortaleçam a economia e valorizem a ocupação dos espaços públicos da cidade.
O evento conta com Patrocínio Ouro de Concilig, Vitta Residencial, Leroy Merlin e Bruto Embalagens Plásticas. Também apoiam a iniciativa Tauste Supermercados, Polimáquinas, Unimed Bauru, Facop, Gabriela Semijoias, Agência One G, GR Eventos, Old West Hamburgueria, Lume Light, Instituto Markinho Souza, Ciclo Ambiental, Boss Banheiros Químicos, Casa Burgo, Academia Maravilhosas e GSBRU. A cobertura e divulgação contam ainda com o apoio de mídia da Revista Atenção, Portal Onde Ir em Bauru, 96 FM, Bauruzão Mil Grau, Bauru Interior, Zero14, Conecta Bauru e Aqui Agora Bauru. Com entrada gratuita, atrações para todas as idades, praça de alimentação solidária, campanha de arrecadação de leite, sorteios, música ao vivo e a transmissão dos jogos da Seleção Brasileira, a Arena JCNET chega para transformar o Vitória Régia no principal ponto de encontro da torcida brasileira em Bauru durante a Copa do Mundo de 2026.