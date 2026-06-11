O público poderá acompanhar o Super Aulão de FitDance da Academia Maravilhosas, a apresentação da Escola de Samba Mocidade da Vila Falcão, além dos sets dos DJs Airon e B2C. Um dos destaques da abertura será a participação do cover do apresentador Silvio Santos, que comandará brincadeiras, interação com o público e os sorteios promovidos pelos patrocinadores ao longo da programação.

A expectativa é de que o projeto se torne um dos principais pontos de encontro da torcida brasileira na região durante a competição. Com transmissão dos jogos em telão, atrações musicais, apresentações culturais, ações promocionais, sorteios e iniciativas solidárias, a Arena JCNET pretende transformar o principal cartão-postal de Bauru em uma verdadeira festa verde e amarela. A programação tem início no sábado, 13 de junho, a partir das 15h30, quando o Brasil enfrenta o Marrocos.

A contagem regressiva para a estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026 movimenta Bauru. Nos dias 13, 19 e 24 de junho, o Parque Vitória Régia será palco da Arena JCNET, evento gratuito promovido pelo Jornal da Cidade e JCNET que promete reunir milhares de torcedores para acompanhar os três primeiros jogos do Brasil em um ambiente preparado especialmente para celebrar o futebol, a convivência entre famílias e a paixão nacional pelo esporte.

O segundo encontro acontece na sexta-feira, 19 de junho, a partir das 20h, para o confronto entre Brasil e Haiti. Nesta noite, a animação ficará por conta do DJ Sampieri, além das ações promocionais, ativações dos patrocinadores e sorteios para os torcedores presentes. Já a última transmissão será realizada na quarta-feira, 24 de junho, a partir das 18h, quando a Seleção Brasileira encara a Escócia. A programação contará com a presença do DJ Pabllo, que se apresenta antes e depois da partida, encerrando a Arena JCNET em clima de celebração.

Além da exibição dos jogos em tempo real, graças à parceria com o SBT, a Arena JCNET contará com uma programação de entretenimento preparada para manter o público animado durante toda a permanência no parque. Durante os três dias de evento, os patrocinadores realizarão sorteios de brindes, presentes e experiências exclusivas, ampliando a interação com os participantes e tornando cada encontro ainda mais especial. Outro destaque será a praça de alimentação solidária. O espaço reunirá instituições e entidades assistenciais de Bauru, que serão responsáveis pela comercialização de alimentos e bebidas durante os dias de programação. A iniciativa permitirá que os recursos arrecadados contribuam para a manutenção de projetos sociais desenvolvidos por essas organizações, fortalecendo o trabalho realizado em benefício da comunidade bauruense.

A solidariedade também estará presente entre os torcedores. A organização convida o público a contribuir com a doação voluntária de 1 litro de leite, que será destinado ao Fundo Social de Solidariedade de Bauru. A ação tem como objetivo ampliar o alcance das campanhas assistenciais desenvolvidas pelo município e reforçar o caráter comunitário do evento. Segundo a organização, o objetivo é proporcionar uma experiência que vá além da transmissão esportiva. A proposta é reunir famílias, grupos de amigos e apaixonados por futebol em um ambiente seguro, acolhedor e repleto de atrações, fortalecendo o sentimento de união que acompanha cada partida da Seleção Brasileira.