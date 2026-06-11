A Prefeitura de Bauru divulgou, nesta quinta-feira (11), parte da programação de aniversário dos 130 anos da cidade, com destaque para Ana Castela e Dilsinho. O Recinto Mello Moraes será novamente palco da festa de quatro dias, que terá muita música, diversão e celebração para toda a família. Estão programadas atrações e artistas regionais, com entrada gratuita para a população, entre os dias 30 de julho a 2 de agosto.

A abertura, no dia 30 de julho, será com a dupla sertaneja Guilherme e Santiago. No dia 31 de julho, vão se apresentar as duplas Ramon e Rafael, e Jefferson e Suellen. No aniversário de Bauru, 1 de agosto, haverá o espetáculo infantil 3 Palavrinhas e show com o cantor Dilsinho.

O encerramento, no dia 2 de agosto, será com Ana Castela. A festa terá ainda espaço para artistas regionais, que serão selecionados por edital da Secretaria de Cultura. O evento ainda m terá a presença do comércio ambulante, que comercializará alimentos e bebidas, das entidades assistenciais do município com o Celebra Bauru e a comercialização do tradicional sanduíche Bauru, revertendo os recursos para as entidades.