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MILAGRE!

Único sobrevivente da queda de avião em Marília recebe alta

Por Bruno Freitas e Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução de Instagram
Pablo Portella Ilwoski está bem e foi liberado menos de 24 horas depois do acidente
Pablo Portella Ilwoski está bem e foi liberado menos de 24 horas depois do acidente

O único sobrevivente entre os três ocupantes do avião de pequeno porte que caiu nesta quarta-feira (10), em Marília (a 100 quilômetros de Bauru), Pablo Portella Ilwoski, recebeu alta na manhã desta quinta-feira (11), menos de 24 horas após o acidente. Os dois pilotos que morreram na queda foram Henrique Guariente e Gabriel Maloni Mendes da Cruz (veja na matéria abaixo).

Conforme o JCNET noticiou, o avião modelo Baron 58 decolou por volta das 11h13 e caiu logo em seguida. As causas do acidente ainda são desconhecidas, destacou em informativo a Rede Voa, empresa que administra o aeroporto de Marília.

A queda ocorreu próxima à sede da Associação Atlética Banco do Brasil (AABB), a cerca de 1 quilômetro da pista. Foram os próprios trabalhadores da AABB que utilizaram uma faca para cortar o cinto de segurança de Pablo e o levaram ao pronto-socorro do Hospital das Clínicas de Marília. Equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros também prestaram auxílio no local.

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) revelou que, segundo o boletim de ocorrência (BO), "o Corpo de Bombeiros foi acionado e conteve as chamas dos destroços. Os corpos das vítimas foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) e o local foi periciado. O caso foi registrado no Plantão Policial da Delegacia Seccional de Marília. O Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa) foi notificado sobre os fatos", informou, em nota.

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Trabalho da perícia no avião (foto: Samantha Ciuffa/O DIA)
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