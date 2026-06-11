O único sobrevivente entre os três ocupantes do avião de pequeno porte que caiu nesta quarta-feira (10), em Marília (a 100 quilômetros de Bauru), Pablo Portella Ilwoski, recebeu alta na manhã desta quinta-feira (11), menos de 24 horas após o acidente. Os dois pilotos que morreram na queda foram Henrique Guariente e Gabriel Maloni Mendes da Cruz (veja na matéria abaixo).

Conforme o JCNET noticiou, o avião modelo Baron 58 decolou por volta das 11h13 e caiu logo em seguida. As causas do acidente ainda são desconhecidas, destacou em informativo a Rede Voa, empresa que administra o aeroporto de Marília.

A queda ocorreu próxima à sede da Associação Atlética Banco do Brasil (AABB), a cerca de 1 quilômetro da pista. Foram os próprios trabalhadores da AABB que utilizaram uma faca para cortar o cinto de segurança de Pablo e o levaram ao pronto-socorro do Hospital das Clínicas de Marília. Equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros também prestaram auxílio no local.