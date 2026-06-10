Marília - Os dois homens que morreram na queda de um avião de pequeno porte, na manhã desta quarta-feira (10), próximo à sede da Associação Atlética Banco do Brasil (AABB), a cerca de 1 quilômetro da pista do aeroporto de Marília (100 quilômetros de Bauru), são os pilotos Henrique Guariente Filho, de 47 anos, e Gabriel Maloni Mendes da Cruz, de 24 anos. Um terceiro ocupante da aeronave, de 28 anos, que não teve a identidade divulgada, foi socorrido e encaminhado ao Hospital das Clínicas (HC), onde permanece internado.
O acidente ocorreu na avenida Brigadeiro Eduardo Gomes. O avião, modelo Baron 58, decolou por volta das 11h13, caiu logo em seguida e pegou fogo. A Secretaria da Segurança Pública (SSP) revelou que, segundo o boletim de ocorrência (BO), populares conseguiram retirar um passageiro com vida da aeronave. Os outros dois ocupantes morreram no local.
"O Corpo de Bombeiros foi acionado e conteve as chamas dos destroços. Os corpos das vítimas foram encaminhados ao IML e o local foi periciado. O caso foi registrado no plantão policial da Delegacia Seccional de Marília. O Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa) foi notificado sobre os fatos", informou, em nota.
O corpo de Henrique Guariente Filho será velado na Sala Master do Velório da Saudade, a partir das 10h30 desta quinta (11), e sepultado na sexta (12), às 10h, no Cemitério Parque das Orquídeas, em Marília. Ainda não há detalhes sobre velório e sepultamento de Gabriel Maloni Mendes da Cruz e informações atualizadas sobre o estado de saúde da vítima internada.
Em nota, o Grupo Ponzan Alimentos, para o qual Gabriel trabalhava como piloto, e proprietário do avião, disse que está prestando todo o suporte necessário às famílias envolvidas e que "permanece à disposição para auxiliar integralmente as autoridades competentes durante o processo de investigação". "Até o momento, as causas do acidente não foram oficialmente confirmadas", pontuou.