Marília - Os dois homens que morreram na queda de um avião de pequeno porte, na manhã desta quarta-feira (10), próximo à sede da Associação Atlética Banco do Brasil (AABB), a cerca de 1 quilômetro da pista do aeroporto de Marília (100 quilômetros de Bauru), são os pilotos Henrique Guariente Filho, de 47 anos, e Gabriel Maloni Mendes da Cruz, de 24 anos. Um terceiro ocupante da aeronave, de 28 anos, que não teve a identidade divulgada, foi socorrido e encaminhado ao Hospital das Clínicas (HC), onde permanece internado.

O acidente ocorreu na avenida Brigadeiro Eduardo Gomes. O avião, modelo Baron 58, decolou por volta das 11h13, caiu logo em seguida e pegou fogo. A Secretaria da Segurança Pública (SSP) revelou que, segundo o boletim de ocorrência (BO), populares conseguiram retirar um passageiro com vida da aeronave. Os outros dois ocupantes morreram no local.

"O Corpo de Bombeiros foi acionado e conteve as chamas dos destroços. Os corpos das vítimas foram encaminhados ao IML e o local foi periciado. O caso foi registrado no plantão policial da Delegacia Seccional de Marília. O Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa) foi notificado sobre os fatos", informou, em nota.