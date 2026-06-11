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Chuva se estenderá em Bauru e deve dar trégua no jogo do Brasil

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Bruno Freitas
Bandeira do Brasil para a Copa do Mundo já é vendida em diversas lojas da cidade
Bandeira do Brasil para a Copa do Mundo já é vendida em diversas lojas da cidade

A chuva que começou na noite desta quarta-feira (10) e estava prevista até sexta-feira (12), segundo o Centro de Meteorologia da Unesp de Bauru (IPMet), foi estendida até ao menos domingo (14), de acordo com nova atualização do instituto. Há uma grande preocupação com a previsão do tempo na cidade devido aos diversos eventos juninos, entre eles o Arraiá D’Ajuda do 13.º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (BAEP), o Arraiá Aéreo – Inspirando Gerações e também as transmissões da estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, para as quais o JCNET e o SBT promoverão uma festa verde e amarela com telão no Parque Vitória Régia.

De acordo com o IPMet, deve chover nesta quinta-feira (11) em Bauru e região, principalmente durante a manhã. Nesta sexta-feira (12), chega ao Estado de São Paulo uma frente fria que avança ao longo do dia, causando muitas nuvens carregadas e chuvas, algumas acompanhadas de trovoadas ocasionais e descargas elétricas.

Neste sábado (13), dia da estreia do Brasil na Copa do Mundo (o jogo será às 19h), e também no domingo (14), essa frente fria desloca-se para o Rio de Janeiro, mas o tempo permanece instável no Estado de São Paulo durante o período da manhã. Segundo o IPMet, Bauru está fora das regiões paulistas que terão chuvas mais robustas.

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