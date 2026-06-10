11 de junho de 2026
JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
BOTUCATU E REGIÃO

Polícia Civil arrecada cobertores para entidades assistenciais

Por | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Foram contemplados com doações o Asilo Padre Euclides, Asilo Itatinga, Casa Transitória Itatinga, Residência Inclusiva, Lar Bom Samaritano, IDE Comerciários, São Manuel, Afrape e Asilo Pardinho
Foram contemplados com doações o Asilo Padre Euclides, Asilo Itatinga, Casa Transitória Itatinga, Residência Inclusiva, Lar Bom Samaritano, IDE Comerciários, São Manuel, Afrape e Asilo Pardinho

Botucatu - Campanha do agasalho organizada pela Polícia Civil de Botucatu (100 quilômetros de Bauru), em parceria com a Associação Beneficente Arte Real (Abar), arrecadou dezenas de cobertores que estão sendo destinados a entidades assistenciais do município e da região que atendem idosos e pessoas em situação de vulnerabilidade.

Foram contemplados com doações o Asilo Padre Euclides, Asilo Itatinga, Casa Transitória Itatinga, Residência Inclusiva, Lar Bom Samaritano, IDE Comerciários, São Manuel, Associação Fraternal Pelicano (Afrape) e o Asilo Pardinho.

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários