Botucatu - Campanha do agasalho organizada pela Polícia Civil de Botucatu (100 quilômetros de Bauru), em parceria com a Associação Beneficente Arte Real (Abar), arrecadou dezenas de cobertores que estão sendo destinados a entidades assistenciais do município e da região que atendem idosos e pessoas em situação de vulnerabilidade.

Foram contemplados com doações o Asilo Padre Euclides, Asilo Itatinga, Casa Transitória Itatinga, Residência Inclusiva, Lar Bom Samaritano, IDE Comerciários, São Manuel, Associação Fraternal Pelicano (Afrape) e o Asilo Pardinho.