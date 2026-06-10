Itatinga - Uma carga de 3,3 toneladas de maconha foi apreendida pela Polícia Militar Rodoviária durante fiscalização realizada na manhã desta quarta-feira (10), na praça de pedágio de Itatinga (120 quilômetros de Bauru), na região de Botucatu. A droga estava escondida sob paletes transportados em um caminhão. Dois homens foram presos em flagrante por tráfico de drogas.
Durante a ação, policiais do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR), do 5.º Batalhão de Polícia Rodoviária, abordaram um caminhão-trator com semirreboque, com dois ocupantes, na altura do quilômetro 208 da rodovia Presidente Castelo Branco (SP-280).
Na vistoria no compartimento de carga, os policiais localizaram diversos tijolos de maconha escondidos sob diversos paletes transportados pelo veículo. Após a pesagem, a droga totalizou 3,3 toneladas. Além da maconha, foram apreendidos 7,7 quilos de skunk.
Os dois suspeitos, de 30 e 35 anos, foram autuados por tráfico de drogas e associação para o tráfico. De acordo com o motorista, o caminhão saiu de Presidente Prudente e tinha como destino a Capital paulista. O caso foi registrado na Delegacia Seccional de Botucatu e será investigado pela Polícia Civil.