11 de junho de 2026
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REGIÃO DE BOTUCATU

PM Rodoviária apreende 3,3 toneladas de maconha em caminhão

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Secretaria da Segurança Pública/Divulgação
Tijolos de maconha estavam escondidos sob diversos paletes transportados pelo veículo
Tijolos de maconha estavam escondidos sob diversos paletes transportados pelo veículo

Itatinga - Uma carga de 3,3 toneladas de maconha foi apreendida pela Polícia Militar Rodoviária durante fiscalização realizada na manhã desta quarta-feira (10), na praça de pedágio de Itatinga (120 quilômetros de Bauru), na região de Botucatu. A droga estava escondida sob paletes transportados em um caminhão. Dois homens foram presos em flagrante por tráfico de drogas.

Durante a ação, policiais do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR), do 5.º Batalhão de Polícia Rodoviária, abordaram um caminhão-trator com semirreboque, com dois ocupantes, na altura do quilômetro 208 da rodovia Presidente Castelo Branco (SP-280).

Na vistoria no compartimento de carga, os policiais localizaram diversos tijolos de maconha escondidos sob diversos paletes transportados pelo veículo. Após a pesagem, a droga totalizou 3,3 toneladas. Além da maconha, foram apreendidos 7,7 quilos de skunk.

Os dois suspeitos, de 30 e 35 anos, foram autuados por tráfico de drogas e associação para o tráfico. De acordo com o motorista, o caminhão saiu de Presidente Prudente e tinha como destino a Capital paulista. O caso foi registrado na Delegacia Seccional de Botucatu e será investigado pela Polícia Civil.

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