Itatinga - Uma carga de 3,3 toneladas de maconha foi apreendida pela Polícia Militar Rodoviária durante fiscalização realizada na manhã desta quarta-feira (10), na praça de pedágio de Itatinga (120 quilômetros de Bauru), na região de Botucatu. A droga estava escondida sob paletes transportados em um caminhão. Dois homens foram presos em flagrante por tráfico de drogas.

Durante a ação, policiais do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR), do 5.º Batalhão de Polícia Rodoviária, abordaram um caminhão-trator com semirreboque, com dois ocupantes, na altura do quilômetro 208 da rodovia Presidente Castelo Branco (SP-280).

Na vistoria no compartimento de carga, os policiais localizaram diversos tijolos de maconha escondidos sob diversos paletes transportados pelo veículo. Após a pesagem, a droga totalizou 3,3 toneladas. Além da maconha, foram apreendidos 7,7 quilos de skunk.