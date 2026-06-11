O Centro de Valorização da Vida (CVV) inicia a partir desta quinta-feira (11) Programa de Seleção de Voluntários em nove cidades do estado de São Paulo: Andradina, Araraquara, Assis, Bauru, Botucatu, Catanduva, Piracicaba, Ribeirão Preto e São José do Rio Preto.
O programa gratuito, realizado de forma online, tem como objetivo capacitar novos voluntários para atuar no serviço de apoio emocional e prevenção do suicídio oferecido pelo CVV. Durante a formação, os participantes desenvolvem habilidades de escuta e acolhimento, sempre pautadas pelo respeito, pela empatia e pela confidencialidade.
Para atuar como voluntário, não é necessário ter formação específica na área da saúde. Os interessados devem ter pelo menos 18 anos, disponibilidade para participar do curso e dos plantões de atendimento, além de disposição para acolher e ouvir o próximo com empatia e respeito.
A capacitação oferecida pelo CVV fornece toda a preparação necessária para o desenvolvimento da atividade voluntária. Segundo Eliane Soares, voluntária do CVV, o trabalho realizado pela instituição tem impacto significativo tanto para quem busca ajuda quanto para quem escolhe dedicar seu tempo ao acolhimento emocional.
"Ser voluntária no CVV é uma oportunidade única de exercer a empatia na sua forma mais genuína. Diariamente, percebemos o impacto que uma escuta acolhedora pode ter na vida de quem enfrenta momentos difíceis. O curso de formação nos prepara para oferecer esse suporte com responsabilidade e contribui para o nosso crescimento pessoal", destaca.
Há mais de 60 anos, o CVV oferece apoio emocional gratuito e confidencial a todas as pessoas que desejam conversar, por meio do telefone 188, além de chat, e-mail e outras plataformas de atendimento. Interessados em participar do processo de formação podem obter mais informações ou esclarecer dúvidas pelo WhatsApp: (19) 3422-4111.
Sobre o CVV
O CVV oferece o serviço voluntário de escuta de forma anônima, gratuita e com empatia. Disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, pode ser acessado pelo telefone 188, pelo site www.cvv.org.br , via chat e ainda pelo e-mail apoioemocional@cvv.org.br .
Em 2025, foram oferecidos 2 milhões de apoios. A instituição conta com cerca de 3.200 voluntários e, permanentemente, as inscrições estão abertas para quem se interessar por fazer parte desta rede. Os treinamentos são gratuitos e podem ser feitos pelo site, em www.cvv.org.br/seja-voluntario .
O CVV é uma entidade independente financeira e administrativamente, mantendo-se por meio de doações de pessoas físicas e jurídicas. Para colaborar, acesse https://cvv.org.br/doacoes-e-parcerias/.
Sobre o suicídio
O suicídio é um problema de saúde pública e pode ser prevenido. Em 2021, segundo o Ministério da Saúde, foram 15.507 mortes, ou 42 vítimas por dia, a maioria delas do sexo masculino. O movimento Setembro Amarelo, iniciativa brasileira para ampliar o impacto do dia 10 de setembro, Dia Mundial de Prevenção do Suicídio, foi iniciado em 2015 para sensibilizar e conscientizar a população sobre a questão. Para saber mais, acesse www.setembroamarelo.org.br .