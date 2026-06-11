O Centro de Valorização da Vida (CVV) inicia a partir desta quinta-feira (11) Programa de Seleção de Voluntários em nove cidades do estado de São Paulo: Andradina, Araraquara, Assis, Bauru, Botucatu, Catanduva, Piracicaba, Ribeirão Preto e São José do Rio Preto.

O programa gratuito, realizado de forma online, tem como objetivo capacitar novos voluntários para atuar no serviço de apoio emocional e prevenção do suicídio oferecido pelo CVV. Durante a formação, os participantes desenvolvem habilidades de escuta e acolhimento, sempre pautadas pelo respeito, pela empatia e pela confidencialidade.

Para atuar como voluntário, não é necessário ter formação específica na área da saúde. Os interessados devem ter pelo menos 18 anos, disponibilidade para participar do curso e dos plantões de atendimento, além de disposição para acolher e ouvir o próximo com empatia e respeito.