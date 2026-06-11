O Brasil se encontra, mais uma vez, diante de uma escolha fundamental: qual modelo econômico deve guiar o seu futuro?

De um lado, persiste a visão de uma economia centralizada, em que se acredita que o crescimento deve ser induzido pelo Estado. Nesse modelo, o poder público assume o protagonismo, amplia sua presença, direciona investimentos e tenta coordenar os rumos da economia. A intenção pode até parecer nobre, mas a experiência mostra que o resultado costuma ser outro.

Quando o Estado tenta fazer tudo, invariavelmente gasta demais. O desequilíbrio fiscal se torna recorrente, o endividamento público cresce e, como consequência, os juros precisam permanecer elevados para financiar essa máquina. O país entra em um círculo vicioso: mais gastos, mais dívida, mais juros e menos crescimento. Não por acaso, economias que seguiram esse caminho enfrentaram dificuldades persistentes em sustentar expansão de longo prazo.