O Conselho de Mobilidade de Bauru debateu nesta quarta-feira (10), em sua reunião mensal, o Estacionamento Rotativo da cidade, que é alvo de um pedido de CEI na Câmara Municipal.
O gerente de Infrações de Trânsito da Emdurb, Fausto Cézar Bertoldo Tigre, explicou as mudanças pelas quais o sistema de Área Azul da cidade está passando, incluindo novos locais de implantação da cobrança do rotativo, a instalação de parquímetros e, principalmente, o funcionamento dos veículos equipados com tecnologia OCR (Reconhecimento Óptico de Caracteres).
Durante a reunião, os conselheiros, representantes da OAB Bauru e população tiraram dúvidas sobre o funcionamento do sistema, as metodologias de cobrança e também sobre as vagas destinadas a idosos e pessoas com deficiência, tema que tem gerado muitas dúvidas entre esses usuários. De acordo com Fausto Tigre, os cartões de papel anteriormente utilizados passam a valer apenas em estacionamentos privados, como os de shoppings, hospitais e supermercados. Para estacionar na Área Azul, é necessário utilizar os aplicativos Rotativo Bauru, da Emdurb, ou CNH do Brasil.
“Pelo aplicativo Rotativo Bauru, a pessoa pode cadastrar quantos carros quiser para utilizar a vaga de idoso pelo período gratuito de duas horas. Após esse período, será necessário efetuar o pagamento do rotativo”, informou.
Durante a reunião, o Conselho definiu que enviará um pedido à Prefeitura para que seja repassado ao Fundo de Mobilidade o percentual de 5% arrecadado com multas de trânsito, conforme previsto na lei de criação do Fundo. Segundo os conselheiros, até o momento, nenhum repasse foi realizado. A reunião ocorreu na Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Bauru (Assenag) e contou com a presença do vice-presidente da entidade, José Roberto Segalla.