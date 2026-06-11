O Conselho de Mobilidade de Bauru debateu nesta quarta-feira (10), em sua reunião mensal, o Estacionamento Rotativo da cidade, que é alvo de um pedido de CEI na Câmara Municipal.

O gerente de Infrações de Trânsito da Emdurb, Fausto Cézar Bertoldo Tigre, explicou as mudanças pelas quais o sistema de Área Azul da cidade está passando, incluindo novos locais de implantação da cobrança do rotativo, a instalação de parquímetros e, principalmente, o funcionamento dos veículos equipados com tecnologia OCR (Reconhecimento Óptico de Caracteres).

Durante a reunião, os conselheiros, representantes da OAB Bauru e população tiraram dúvidas sobre o funcionamento do sistema, as metodologias de cobrança e também sobre as vagas destinadas a idosos e pessoas com deficiência, tema que tem gerado muitas dúvidas entre esses usuários. De acordo com Fausto Tigre, os cartões de papel anteriormente utilizados passam a valer apenas em estacionamentos privados, como os de shoppings, hospitais e supermercados. Para estacionar na Área Azul, é necessário utilizar os aplicativos Rotativo Bauru, da Emdurb, ou CNH do Brasil.