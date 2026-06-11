O Festival Florestar será realizado nesta quinta-feira (11), às 19h30, no Sesc Bauru, localizado na avenida Aureliano Cardia, 6-71, na Vila Cardia. A participação é gratuita e aberta ao público, o evento contará com a exibição de episódios de uma série documental chamada “Trajetórias do Ambientalismo no Brasil", durante o evento acontecerá um debate sobre a trajetória do ambientalismo no Brasil, mediado por Khalil Axcar, idealizador do projeto.
A iniciativa integra a programação anual promovida pelo Sesc durante o mês de junho em diversas unidades do estado de São Paulo, reunindo atividades que buscam aproximar a população de temas relacionados à conscientização ambiental e às práticas sustentáveis.
A programação inclui a exibição da série documental produzida pela Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) em parceria com o Sesc. Composta por oito episódios, a produção apresenta diferentes momentos, movimentos, personagens e reflexões sobre a história do ambientalismo brasileiro.
Ao longo de mais de uma década, o projeto Fruto Urbano tem promovido ações ambientais com a participação da comunidade, contribuindo para a criação de áreas mais verdes e sustentáveis. Segundo os organizadores, o Festival Florestar ajuda a ampliar a compreensão sobre a importância das árvores nas cidades e sobre o papel das políticas públicas e da participação cidadã na construção de ambientes urbanos mais sustentáveis.