O Festival Florestar será realizado nesta quinta-feira (11), às 19h30, no Sesc Bauru, localizado na avenida Aureliano Cardia, 6-71, na Vila Cardia. A participação é gratuita e aberta ao público, o evento contará com a exibição de episódios de uma série documental chamada “Trajetórias do Ambientalismo no Brasil", durante o evento acontecerá um debate sobre a trajetória do ambientalismo no Brasil, mediado por Khalil Axcar, idealizador do projeto.

A iniciativa integra a programação anual promovida pelo Sesc durante o mês de junho em diversas unidades do estado de São Paulo, reunindo atividades que buscam aproximar a população de temas relacionados à conscientização ambiental e às práticas sustentáveis.

A programação inclui a exibição da série documental produzida pela Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) em parceria com o Sesc. Composta por oito episódios, a produção apresenta diferentes momentos, movimentos, personagens e reflexões sobre a história do ambientalismo brasileiro.