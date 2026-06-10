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URGENTE

Avião de pequeno porte cai e mata duas pessoas em Marília; VÍDEO

Por Gabriel Almeida | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Samantha Ciuffa/O DIA
Aeronave decolou às 11h13 e caiu em um campo de futebol da cidade
Aeronave decolou às 11h13 e caiu em um campo de futebol da cidade

Um avião de pequeno porte caiu e matou duas pessoas na manhã desta quarta-feira (10), próximo à sede da Associação Atlética Banco do Brasil (AABB), a cerca de 1 quilômetro da pista do aeroporto de Marília (a 100 quilômetros de Bauru). Após a queda, a aeronave, modelo Baron 58, pegou fogo.

De acordo com informações preliminares obtidas pela reportagem, uma terceira vítima foi socorrida com ferimentos pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao Hospital das Clínicas de Marília.

A Rede Voa, empresa que administra o aeroporto de Marília, o avião decolou por volta das 11h13 e caiu logo em seguida. As causas do acidente ainda são desconhecidas.

As vítimas que morreram foram identificadas como Henrique Guariente e Gabriel Maloni Mendes da Cruz. Os dois eram pilotos de avião. A vítima que sobreviveu foi Identificada como Pablo Portella Ilwoski, que segue internado em estado grave.

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