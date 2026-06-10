Um avião de pequeno porte caiu e matou duas pessoas na manhã desta quarta-feira (10), próximo à sede da Associação Atlética Banco do Brasil (AABB), a cerca de 1 quilômetro da pista do aeroporto de Marília (a 100 quilômetros de Bauru). Após a queda, a aeronave, modelo Baron 58, pegou fogo.

De acordo com informações preliminares obtidas pela reportagem, uma terceira vítima foi socorrida com ferimentos pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao Hospital das Clínicas de Marília.

A Rede Voa, empresa que administra o aeroporto de Marília, o avião decolou por volta das 11h13 e caiu logo em seguida. As causas do acidente ainda são desconhecidas.