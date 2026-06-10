11 de junho de 2026
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APÓS TRANSPLANTE

Com coração novo, bauruense é recebida com festa em casa; VÍDEO

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação
Familiares e vizinhos prepararam uma recepção surpresa para Ruth Maciel
Familiares e vizinhos prepararam uma recepção surpresa para Ruth Maciel

Depois da espera, angústia, orações e a cirurgia de transplante cardíaco que foi um sucesso, familiares, amigos e vizinhos do Residencial Cruzeiro do Sul, em Bauru, prepararam uma recepção surpresa e emocionante no retorno para casa de Ruth Carlos da Silva Maciel, de 44 anos. Com o novo órgão, em cirurgia realizada pelo Sistema Único de Saúde (SUS), ela recebeu uma nova oportunidade de viver. Ruth sofria de insuficiência cardíaca congênita.

Conforme o JCNET noticiou, Ruth nasceu com a mesma doença que levou sua mãe e era a preocupação que tirava o sono do esposo Francisco Carlos, do filho Victor Hugo e dos enteados Thiago e Felipe. A missão de prolongar a vida de Ruth começou no Hospital Estadual de Bauru, mas foi concluída no Hospital Nossa Senhora de Barretos, especializado em tratamentos e transplantes cardíacos, onde realizou diversos exames e ficou na fila para receber o novo coração por 10 dias. O hospital de Barretos é particular, mas também possui atendimentos gratuitos. Todo o tratamento de Ruth foi feito pelo SUS, e a cirurgia ocorreu no dia 19 de maio.

Segundo Francisco Carlos, o cooler hospitalar foi recebido pelos familiares à época com um misto de sentimentos: felicidade pela chegada do órgão, mas também respeito pela perda e pelo luto dos familiares da doadora do coração, natural de Uberaba (MG). Ruth trabalhou na Brambilla, onde amigos também comemoraram a sua vitória, assim como os ex-colegas de profissão do seu último emprego, na Ótica Exótica. Hoje, Ruth está aposentada por invalidez.

TRANSPLANTE RARO

Segundo dados do SUS, o Brasil realiza, em média, entre 420 e 440 transplantes cardíacos por ano. O número exato varia, mas o país mantém essa faixa sólida de procedimentos de alta complexidade, em grande parte custeados pelo próprio sistema público de saúde. Ainda de acordo com o SUS, mais de 85% dos procedimentos de alta complexidade, incluindo os transplantes cardíacos, são feitos gratuitamente.

Homenagem foi feita no Residencial Cruzeiro do Sul
Homenagem foi feita no Residencial Cruzeiro do Sul
Emoção de Ruth ao chegar de carro e ver a homenagem
Emoção de Ruth ao chegar de carro e ver a homenagem

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