Depois da espera, angústia, orações e a cirurgia de transplante cardíaco que foi um sucesso, familiares, amigos e vizinhos do Residencial Cruzeiro do Sul, em Bauru, prepararam uma recepção surpresa e emocionante no retorno para casa de Ruth Carlos da Silva Maciel, de 44 anos. Com o novo órgão, em cirurgia realizada pelo Sistema Único de Saúde (SUS), ela recebeu uma nova oportunidade de viver. Ruth sofria de insuficiência cardíaca congênita.

Conforme o JCNET noticiou, Ruth nasceu com a mesma doença que levou sua mãe e era a preocupação que tirava o sono do esposo Francisco Carlos, do filho Victor Hugo e dos enteados Thiago e Felipe. A missão de prolongar a vida de Ruth começou no Hospital Estadual de Bauru, mas foi concluída no Hospital Nossa Senhora de Barretos, especializado em tratamentos e transplantes cardíacos, onde realizou diversos exames e ficou na fila para receber o novo coração por 10 dias. O hospital de Barretos é particular, mas também possui atendimentos gratuitos. Todo o tratamento de Ruth foi feito pelo SUS, e a cirurgia ocorreu no dia 19 de maio.

Segundo Francisco Carlos, o cooler hospitalar foi recebido pelos familiares à época com um misto de sentimentos: felicidade pela chegada do órgão, mas também respeito pela perda e pelo luto dos familiares da doadora do coração, natural de Uberaba (MG). Ruth trabalhou na Brambilla, onde amigos também comemoraram a sua vitória, assim como os ex-colegas de profissão do seu último emprego, na Ótica Exótica. Hoje, Ruth está aposentada por invalidez.