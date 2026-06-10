A operadora de telefonia e internet Vero lança no próximo dia 15 de junho, no Brasil, o Vero Controle Mais, produto que permitirá a contratação de planos de telefonia móvel sem a necessidade de contratar a internet fixa da empresa. A novidade marca uma nova fase da Vero, que passa a atuar de forma mais ampla no mercado de telefonia celular.

Durante entrevista ao JCNET, o diretor executivo da Vero, José Carlos Rocha, destacou a importância estratégica de Bauru para a companhia. Com mais de 43 mil clientes, a cidade está entre as cinco maiores operações da empresa, que atende 426 municípios em nove estados brasileiros. Segundo ele, Bauru recebe investimentos constantes em expansão e modernização da rede. O executivo também ressaltou que o município foi o primeiro da Vero a receber a tecnologia Wi-Fi 7, considerada uma das mais avançadas do mercado, em um projeto-piloto iniciado no final de 2025.

Além da telefonia móvel, a empresa amplia seu portfólio de serviços digitais com novos pacotes de streaming, incluindo Prime Video e Apple TV+, além de plataformas de inteligência artificial reunidas no serviço Inner AI, que disponibiliza acesso a mais de 50 ferramentas, como ChatGPT e Gemini.

A Vero também investe em telemedicina, serviços de segurança eletrônica e soluções para pequenas e médias empresas, como locação de equipamentos, armazenamento em nuvem e conectividade. Segundo Rocha, a estratégia é transformar a empresa em um hub tecnológico completo, oferecendo aos clientes conectividade, entretenimento e serviços digitais integrados.