O Centro do Professorado Paulista (CPP) está com inscrições abertas para a 24ª edição do Concurso de Corais Infantojuvenil. Educadores e estudantes das redes municipal, estadual e particular de ensino do Estado de São Paulo podem se inscrever até o dia 31 de agosto. Para participar, é necessário preencher a ficha de inscrição, digitalizá-la e enviá-la para o e-mail concursodecorais@cpp.org.br. Ao todo, 40 corais serão selecionados para a competição, que será dividida em três categorias: Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano), Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) e Ensino Médio (1º ao 3º ano).

Os grupos serão avaliados por uma comissão julgadora especializada. Os dois melhores colocados de cada categoria receberão premiação. O concurso será realizado nos dias 22 e 23 de setembro, no Teatro Áureo Cruz, localizado na sede central do CPP, na Avenida da Liberdade, 928, no bairro Liberdade, em São Paulo. O espaço fica próximo à estação São Joaquim do metrô e conta com acesso a estacionamento pela Rua Barão de Iguape, 175.

Entre os critérios estabelecidos para a participação está a apresentação de repertório composto por músicas da cultura popular brasileira e do folclore nacional. Canções interpretadas em idiomas estrangeiros não serão consideradas na avaliação. Cada coral deverá apresentar no mínimo três músicas, respeitando o limite máximo de 20 minutos de apresentação. O tempo será rigorosamente cronometrado pela organização.