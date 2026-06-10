A certificação representa um marco histórico para o clube e consolida uma nova fase do projeto esportivo do Noroeste. Além de reconhecer a qualidade da estrutura e dos processos desenvolvidos na formação de atletas, o CCF assegura maior proteção aos investimentos realizados pelo clube em seus jovens talentos, fortalecendo ainda mais o trabalho das categorias de base e o planejamento para o futuro.

No documento emitido pela entidade máxima do futebol nacional, a CBF destaca que “certificamos para os devidos e estritos efeitos jurídico-desportivos que a entidade Esporte Clube Noroeste SAF é reconhecida como organização esportiva formadora de atletas de futebol, tendo comprovado junto à sua respectiva Federação filiada o preenchimento cumulativo de todos os requisitos previstos na legislação”.

O Esporte Clube Noroeste SAF recebeu no início da noite desta terça-feira, 9 de junho de 2026, uma das mais importantes certificações do futebol brasileiro. Pela primeira vez em sua história, o clube conquistou o Certificado de Clube Formador (CCF), emitido pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), reconhecimento que atesta a excelência do trabalho desenvolvido nas categorias de base.

Reinaldo Mandaliti destacou que a conquista marca uma nova etapa na história do Noroeste e reforça o compromisso do clube com a formação de atletas, o desenvolvimento de jovens talentos e a valorização dos investimentos realizados nas categorias de base. “Recebemos essa certificação com muito orgulho, pois ela comprova que o Noroeste atende aos mais elevados padrões exigidos para a formação de atletas. O Certificado de Clube Formador é concedido às instituições que cumprem uma série de requisitos relacionados ao desenvolvimento esportivo, à assistência médica, ao acompanhamento educacional, ao suporte psicológico e à formação pedagógica dos jovens jogadores. Em contrapartida, o clube passa a contar com mecanismos que garantem maior proteção aos investimentos realizados na formação daqueles atletas que ainda não possuem contrato profissional", afirmou o dirigente.

Reinaldo disse ainda que "essa conquista representa o resultado de um trabalho coletivo, construído com planejamento, responsabilidade e muito comprometimento. Quero agradecer a todos que acreditaram e contribuíram para este projeto, aos nossos patrocinadores e parceiros, que caminham ao lado do Noroeste e tornam possível a realização de investimentos cada vez mais importantes nas categorias de base. Também faço questão de reconhecer o empenho de todos os colaboradores e funcionários do clube, que participaram direta ou indiretamente deste processo e tiveram papel fundamental para que alcançássemos esse reconhecimento da CBF. Deixo um agradecimento especial à Laina Gelsi, que liderou todo esse trabalho com extrema competência, dedicação, organização e profissionalismo. Sua capacidade de conduzir cada etapa do processo, sempre com atenção aos detalhes, comprometimento e perseverança, foi determinante para que o Noroeste conquistasse este certificado histórico. Este é um dia marcante para o clube e a Laina tem uma participação muito importante nesta conquista”.

A obtenção do Certificado de Clube Formador reforça o compromisso do Noroeste com a excelência na formação de atletas e consolida um projeto que busca desenvolver jovens talentos dentro e fora de campo, seguindo os mais elevados padrões exigidos pela legislação esportiva brasileira e pela Confederação Brasileira de Futebol.