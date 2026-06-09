Lençóis Paulista - Uma operação conjunta realizada por policiais civis e militares e guardas civis municipais resultou, na tarde desta terça-feira (9), na apreensão de porções de maconha em uma residência no Núcleo Habitacional Luis Zillo, em Lençóis Paulista (43 quilômetros de Bauru), no interior de um veículo e também com o investigado, de 33 anos, que estava em uma praça no bairro e foi preso em flagrante.

Segundo o registro policial, após investigações conduzidas pela Delegacia de Lençóis Paulista, que indicaram o envolvimento do suspeito com o comércio de entorpecentes, a Justiça autorizou a realização de buscas na casa dele.

O mandado foi cumprido nesta terça, por volta das 16h30, e, no quarto do investigado, equipes encontraram uma bolsa onde havia dez porções de maconha, duas balanças de precisão, embalagens plásticas, tesouras e R$ 5,00.