Um homem de 32 anos foi preso em flagrante por policiais civis do Cartório do Meio Ambiente da Central de Policia Judiciária (CPJ) de Bauru, nesta terça-feira (9), no bairro Vargem Limpa I, suspeito de comercializar por meio de um aplicativo de mensagens diversos tipos de venenos, entre eles o "chumbinho", comumente associado à morte de cães e gatos, além de suicídios e homicídios.

A prisão ocorreu após denúncia feita à unidade policial relatando que um homem estaria anunciando pelo WhatsApp a venda de chumbinho. Após investigações e diligências externas, a denúncia foi confirmada e a Polícia Civil chegou até o endereço do suspeito.

De posse de mandado de busca e autorização de perícia no celular do investigado, nesta terça-feira, por volta das 9h30, policiais civis do Setor de Investigações Gerais (SIG) da CPJ foram até o imóvel dele, juntamente com agentes da Vigilância Sanitária.