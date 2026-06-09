Um homem de 32 anos foi preso em flagrante por policiais civis do Cartório do Meio Ambiente da Central de Policia Judiciária (CPJ) de Bauru, nesta terça-feira (9), no bairro Vargem Limpa I, suspeito de comercializar por meio de um aplicativo de mensagens diversos tipos de venenos, entre eles o "chumbinho", comumente associado à morte de cães e gatos, além de suicídios e homicídios.
A prisão ocorreu após denúncia feita à unidade policial relatando que um homem estaria anunciando pelo WhatsApp a venda de chumbinho. Após investigações e diligências externas, a denúncia foi confirmada e a Polícia Civil chegou até o endereço do suspeito.
De posse de mandado de busca e autorização de perícia no celular do investigado, nesta terça-feira, por volta das 9h30, policiais civis do Setor de Investigações Gerais (SIG) da CPJ foram até o imóvel dele, juntamente com agentes da Vigilância Sanitária.
Durante as buscas, as equipes encontraram uma caixa de isopor contendo diferentes tipos de venenos. O homem alegou que havia recebido os produtos em consignação de um desconhecido para revenda e passou a comercializar cada um pelo valor de R$ 10 a 15.
No celular dele, os policiais identificaram várias conversas em que o suspeito negocia os seus venenos com diferentes pessoas. Na esfera administrativa, ele foi autuado pela Vigilância Sanitária por vender produtos agrotóxicos sem autorização de órgãos competentes.
No local, foram aprendidos dois frascos, de 1 litro cada, de Roundup (glifosato), produto para eliminação de ervas daninhas que, por lei, só pode ser comercializado mediante a apresentação de receita agronômica própria emitida por profissional legalmente habilitado.
Também foram apreendidos na casa oito frascos do veneno popularmente conhecido como “mão branca”, sem registro da Anvisa no rótulo. O produto, segundo a polícia, é inodoro, sem sabor, translúcido quando diluído em água e considerado letal em mínimas doses.
Durante as diligências, também foram recolhidos 10 saquinhos de um raticida doméstico de venda permitida a varejo, 39 pequenos frascos com granulado branco, 30 pequenos frascos com granulado marrom e quatro pequenos frascos com granulado preto, sem identificação.
O granulado preto, conforme a polícia, é conhecido como “chumbinho”, produzido a partir de agrotóxicos desviados do campo, e comumente atrelado à morte de animais e pessoas, motivo pelo qual há um rigoroso controle na produção, venda e descarte de embalagens.
O investigado foi autuado com base no artigo 56 da Lei nº 14.785/2023, por comercializar agrotóxicos e produtos de controle ambiental ou afins não registrados ou não autorizados, crime que prevê pena de 3 a 9 anos de reclusão. Ele permaneceu preso, sem direito à fiança.
Os produtos apreendidos foram remetidos para perícia. "É preciso alertar a população que o 'chumbinho' e o 'mão branca' são venenos extremamente perigosos, sendo que sua produção e venda são estritamente proibidos, podendo resultar em elevadas multas pela Vigilância Sanitária, além de prisão de 3 a 9 anos", ressalta a Polícia Civil, em nota.
"Além das penas por produzir e vender tais produtos, o vendedor poderá sofrer penas muito maiores caso o comprador tenha utilizado tais venenos para suicídio, homicídio ou causar a morte de animais domésticos", complementa a corporação. O caso segue sob investigação.