10 de junho de 2026
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NA MARECHAL RONDON

Caminhão carregado com etanol tomba e derrama carga em Bauru

Por Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Portal CCM – ARTESP (ccm.artesp.sp.gov.br)
Além da Polícia Rodoviária, viaturas do Corpo de Bombeiros foram deslocadas até o local em razão do derramamento de parte do combustível; acostamento e uma das faixas precisaram ser interditados
Além da Polícia Rodoviária, viaturas do Corpo de Bombeiros foram deslocadas até o local em razão do derramamento de parte do combustível; acostamento e uma das faixas precisaram ser interditados

Um caminhão carregado com etanol tombou no início da tarde desta terça-feira (9), na altura do quilômetro 360 da rodovia Marechal Rondon (SP-300), próximo ao trevo de acesso ao Distrito de Tibiriça, em Bauru, derramando parte da carga. O motorista foi socorrido com ferimentos leves e encaminhado ao Pronto-Socorro Central (PSC) para atendimento médico.

O acidente ocorreu por volta das 13h40. De acordo com informações do site da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), o condutor do veículo trafegava no sentido leste quando, por motivos a serem apurados, perdeu o controle da direção e o caminhão acabou tombando no canteiro lateral.

Além da Polícia Militar Rodoviária, viaturas do Corpo de Bombeiros e da Cetesb foram até o local em razão do derramamento de parte do combustível. O acostamento e uma das faixas precisaram ser interditados para o trabalho das equipes. Apesar da interdição, não há registro de congestionamento no trecho.

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