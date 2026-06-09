A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Aprovação de Projetos, realiza nesta terça-feira (9) a eleição de membros para as vagas remanescentes do Conselho do Município, para o biênio 2026/2028. A eleição será às 18h, na Casa dos Conselhos, na rua Cussy Júnior, 3-80, no Centro. Os candidatos devem fazer a inscrição das 18h até as 19h, quando será a iniciada a votação para a definição dos membros.

A eleição foi de 28 de abril a 29 de maio. No entanto, nos setores em que as vagas não foram preenchidas, a segunda chamada é necessária. As vagas remanescentes do Conselho do Município são as seguintes.

- Setor 1 – 1 vaga para titular, 1 vaga para a 1ª suplência e 1 vaga para a 2ª suplência

- Setor 2 – 1 vaga para titular, 1 vaga para a 1ª suplência e 1 vaga para a 2ª suplência

- Setor 3 – 1 vaga para titular, 1 vaga para a 1ª suplência e 1 vaga para a 2ª suplência

- Setor 4 – 1 vaga para titular, 1 vaga para a 1ª suplência e 1 vaga para a 2ª suplência

- Setor 5 – 1 vaga para titular, 1 vaga para a 1ª suplência e 1 vaga para a 2ª suplência

- Setor 6 – 1 vaga para titular, 1 vaga para a 1ª suplência e 1 vaga para a 2ª suplência

- Setor 7 – 1 vaga para a 2ª suplência

- Setor 8 – 1 vaga para titular, 1 vaga para a 1ª suplência e 1 vaga para a 2ª suplência

- Setor 9 – 1 vaga para titular, 1 vaga para a 1ª suplência e 1 vaga para a 2ª suplência

- Setor 10 - 1 vaga para a 1ª suplência e 1 vaga para a 2ª suplência

- Setor 11 - 1 vaga para a 1ª suplência e 1 vaga para a 2ª suplência

- Setor 12 - 1 vaga para a 2ª suplência

- Instituições de Ensino Superior – 1 vaga para titular e 1 vaga para a 1ª suplência

- Entidades de Classe – 2 vagas para titular, 2 vagas para a 1ª suplência e 3 vagas para a 2ª suplência

- Setor Rural/APA Água Parada – 1 vaga para a 1ª suplência e 1 vaga para a 2ª suplência