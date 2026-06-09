A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Aprovação de Projetos, realiza nesta terça-feira (9) a eleição de membros para as vagas remanescentes do Conselho do Município, para o biênio 2026/2028. A eleição será às 18h, na Casa dos Conselhos, na rua Cussy Júnior, 3-80, no Centro. Os candidatos devem fazer a inscrição das 18h até as 19h, quando será a iniciada a votação para a definição dos membros.
A eleição foi de 28 de abril a 29 de maio. No entanto, nos setores em que as vagas não foram preenchidas, a segunda chamada é necessária. As vagas remanescentes do Conselho do Município são as seguintes.
- Setor 1 – 1 vaga para titular, 1 vaga para a 1ª suplência e 1 vaga para a 2ª suplência
- Setor 2 – 1 vaga para titular, 1 vaga para a 1ª suplência e 1 vaga para a 2ª suplência
- Setor 3 – 1 vaga para titular, 1 vaga para a 1ª suplência e 1 vaga para a 2ª suplência
- Setor 4 – 1 vaga para titular, 1 vaga para a 1ª suplência e 1 vaga para a 2ª suplência
- Setor 5 – 1 vaga para titular, 1 vaga para a 1ª suplência e 1 vaga para a 2ª suplência
- Setor 6 – 1 vaga para titular, 1 vaga para a 1ª suplência e 1 vaga para a 2ª suplência
- Setor 7 – 1 vaga para a 2ª suplência
- Setor 8 – 1 vaga para titular, 1 vaga para a 1ª suplência e 1 vaga para a 2ª suplência
- Setor 9 – 1 vaga para titular, 1 vaga para a 1ª suplência e 1 vaga para a 2ª suplência
- Setor 10 - 1 vaga para a 1ª suplência e 1 vaga para a 2ª suplência
- Setor 11 - 1 vaga para a 1ª suplência e 1 vaga para a 2ª suplência
- Setor 12 - 1 vaga para a 2ª suplência
- Instituições de Ensino Superior – 1 vaga para titular e 1 vaga para a 1ª suplência
- Entidades de Classe – 2 vagas para titular, 2 vagas para a 1ª suplência e 3 vagas para a 2ª suplência
- Setor Rural/APA Água Parada – 1 vaga para a 1ª suplência e 1 vaga para a 2ª suplência
Os candidatos e aqueles que pretendem votar na eleição precisam ter 18 anos ou mais. Na eleição para a escolha dos membros que representam a comunidade, os candidatos e eleitores devem obrigatoriamente residir em Bauru, no setor correspondente, apresentando comprovante de residência e documento oficial com foto e que tenha o número do CPF. Todas as informações, os documentos necessários e as regiões de abrangência de cada setor estão no edital publicado no Diário Oficial do dia 21 de março e disponível em https://www2.bauru.sp.gov.br/seplan/conselho_municipio.aspx
O Conselho do Município de Bauru é composto por 35 membros titulares, sendo 12 membros do Poder Público, e oito membros de entidades de classe, ONGs e institutos de ensino superior, sendo cinco membros para as entidades de classe, um membro para ONGs, e dois membros de instituto de ensino superior. Os outros 15 membros representam a comunidade local, sendo 12 membros eleitos na área urbana, com um membro para cada setor urbano, e três membros representando os nove setores rurais de Bauru.