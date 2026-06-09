A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Bem-Estar Animal (Semab), realiza a audiência pública do Plano Diretor de Arborização Urbana (PDAU) nos Setores 1 e 2 nesta terça-feira (9). A audiência terá início às 19h, no Teatro Municipal ‘Celina Lourdes Alves Neves’, na avenida Nações Unidas, 8-9, no Centro.
O Setor 1 é formado pelo Centro, e o Setor 2 é formado pela região do Jardim Dona Sarah, Vila Regina, Jardim Infante Dom Henrique, Jardim Planalto, Vila Universitária, Jardim Panorama, Vila Maracy, Jardim Brasil, Higienópolis e Vila Antárctica. Esta é a primeira audiência pública nos setores. Ao todo, serão sete audiências em diferentes regiões do município, até o dia 17 de junho, e uma audiência final, no dia 1 de julho. Nos encontros, será realizada uma apresentação prévia do PDAU, e depois os participantes vão poder contribuir com sugestões. As audiências são abertas para toda a população.
PLANO DE ARBORIZAÇÃO
O Plano Diretor de Arborização Urbana está dentro do Programa ‘Bauru Sustentável, que inclui a concessão da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Vargem Limpa, assinada em abril, permitindo a retomada das obras da ETE e a drenagem da avenida Nações Unidas. Outra ação do Programa é a proposta de concessão dos resíduos sólidos, com a modernização da coleta e destinação do lixo do município.
O Plano Diretor de Arborização Urbana vai definir o planejamento e a gestão da arborização no município, visando o aumento da resiliência de Bauru às mudanças climáticas e a qualificação da paisagem, considerados os pressupostos da ecologia e das cidades inteligentes, tendo como base o planejamento e ações participativas. As ações vão servir tanto para intervir na arborização já existente como para atuar em áreas que ainda não possuem arborização.
O trabalho é executado pela empresa Neofloresta Serviços Ecossistêmicos, contratada pelo município no ano passado. Nas primeiras etapas, foram realizados o relatório preliminar da caracterização do município e o diagnóstico preliminar da arborização urbana de Bauru e o planejamento dos parâmetros técnicos, com o levantamento das principais informações qualitativas e quantitativas das árvores existentes, e também a avaliação de árvores com risco de queda em vias públicas.
Na etapa seguinte foi feito o planejamento da arborização urbana, envolvendo a gestão, manutenção e monitoramento, e a minuta preliminar do Plano Municipal de Arborização, com a indicação de como ser feita a poda de árvores, remoção e substituição de árvores, o monitoramento das árvores urbanas o planejamento da gestão de arborização, e realizado o questionário de percepção para a participação da população. A última etapa terá a sistematização das propostas apresentadas, com as audiências públicas, apresentação final do Plano Municipal de Arborização, e a proposta de revisão da legislação de arborização urbana.
Todas as informações sobre o PDAU estão disponíveis em https://sustentavel.bauru.sp.gov.br/
AUDIÊNCIAS PÚBLICAS
10/06 – Setor 4
Emef Ivan Engler de Almeida - Avenida Maria Ranieri, 1-40 – Parque dos Sabiás
11/06 – Setor 5
Centro Administrativo da Prefeitura de Bauru - Rua Wenceslau Braz, 8-8 – Vila Souto
12/06 – Setores 6 e 7
Emef Professor José Romão - Rua Pedro de Castro Pereira, 8-20 – Nova Bauru
15/06 – Setores 8 e 9
Emef Alzira Cardoso - Rua Orozimbo Florencio Figueiredo, 4-45 – Jardim Chapadão
16/06 – Setores 10 e 11
NER Lydia Nava Cury – Rua Anthero Donnini, 1-125 – Núcleo Geisel
17/06 – Setores 2 e 3
Assenag – Rua Fuas de Mattos Sabino, 1-15 – Jardim América
01/07 – Audiência final
Centro Administrativo da Prefeitura de Bauru - Rua Wenceslau Braz, 8-8 – Vila Souto