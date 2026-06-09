O Setor 1 é formado pelo Centro, e o Setor 2 é formado pela região do Jardim Dona Sarah, Vila Regina, Jardim Infante Dom Henrique, Jardim Planalto, Vila Universitária, Jardim Panorama, Vila Maracy, Jardim Brasil, Higienópolis e Vila Antárctica. Esta é a primeira audiência pública nos setores. Ao todo, serão sete audiências em diferentes regiões do município, até o dia 17 de junho, e uma audiência final, no dia 1 de julho. Nos encontros, será realizada uma apresentação prévia do PDAU, e depois os participantes vão poder contribuir com sugestões. As audiências são abertas para toda a população.

A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Bem-Estar Animal (Semab), realiza a audiência pública do Plano Diretor de Arborização Urbana (PDAU) nos Setores 1 e 2 nesta terça-feira (9). A audiência terá início às 19h, no Teatro Municipal ‘Celina Lourdes Alves Neves’, na avenida Nações Unidas, 8-9, no Centro.

O Plano Diretor de Arborização Urbana está dentro do Programa ‘Bauru Sustentável, que inclui a concessão da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Vargem Limpa, assinada em abril, permitindo a retomada das obras da ETE e a drenagem da avenida Nações Unidas. Outra ação do Programa é a proposta de concessão dos resíduos sólidos, com a modernização da coleta e destinação do lixo do município.

O Plano Diretor de Arborização Urbana vai definir o planejamento e a gestão da arborização no município, visando o aumento da resiliência de Bauru às mudanças climáticas e a qualificação da paisagem, considerados os pressupostos da ecologia e das cidades inteligentes, tendo como base o planejamento e ações participativas. As ações vão servir tanto para intervir na arborização já existente como para atuar em áreas que ainda não possuem arborização.

O trabalho é executado pela empresa Neofloresta Serviços Ecossistêmicos, contratada pelo município no ano passado. Nas primeiras etapas, foram realizados o relatório preliminar da caracterização do município e o diagnóstico preliminar da arborização urbana de Bauru e o planejamento dos parâmetros técnicos, com o levantamento das principais informações qualitativas e quantitativas das árvores existentes, e também a avaliação de árvores com risco de queda em vias públicas.