O Tribunal do Júri do Fórum de Bauru julga nesta terça-feira (9), pela segunda vez, Edna Aparecida de Souza Ribeiro. Ela é acusada de tentar matar a própria filha, que tinha 9 anos na época do crime, em 2014, utilizando veneno de rato. O crime aconteceu no Parque Santa Edwirges e, segundo a denúncia do Ministério Público, a motivação teria sido uma vingança contra o ex-marido, pai da criança.

De acordo com as investigações policiais da época, no dia 14 de agosto de 2014 Edna serviu uma sopa para a filha com uma aparência avermelhada. Devido à forte ardência, a criança chegou a questionar a mãe, que alegou falsamente se tratar de uma mistura de beterraba com pimenta. Na verdade, o alimento continha veneno para rato conhecido como "chumbinho". Em vídeo gravado pela polícia logo após o flagrante, a ré confessou que ferveu o veneno junto com a refeição e ingeriu uma parte antes de dar para a filha.

Além do envenenamento, o histórico do caso revela contornos de extrema violência e chantagem psicológica contra a família. Após a ingestão do alimento, a mãe ameaçou a criança utilizando uma faca. Sefgundo a acusação, Edna impediu que o pai prestasse socorro imediato à filha intoxicada. O atendimento médico à vítima só foi liberado pela ré após o ex-marido ceder a uma chantagem e aceitar transferir um carro para o nome dela. A menina sobreviveu à tentativa de homicídio após passar quatro dias internada em estado grave no Hospital Estadual de Bauru.