Um incêndio, apontado por munícipes como criminoso, queimou mato, árvores e lixo que estava depositado em uma área situada no Parque das Nações, na noite desta segunda-feira (8), em Bauru. Um munícipe ficou revoltado, gravou um vídeo e o compartilhou nas redes sociais. Segundo ele, a mesma pessoa teria jogado lixo e depois ateado fogo para queimá-lo.

Conforme o JCNET vem noticiando, em períodos de tempo seco, como em junho e julho, incêndios já são esperados pela Defesa Civil. Essa prática de queimadas é considerada crime ambiental e é proibida pela legislação brasileira, com pena de reclusão de um a quatro anos e multa, já que o fogo pode se alastrar facilmente e eliminar a vegetação nativa. Além dos danos ambientais, atear fogo também pode causar a morte de animais silvestres, poluição do ar e riscos à saúde humana e ao patrimônio, informa o coordenador do órgão, Marcelo Ryal.

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