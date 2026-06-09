O coordenador da Defesa Civil de Bauru, Marcelo Ryal, participa nestas terça-feira (9) e quarta-feira (10) de um treinamento da Operação SP Sem Fogo, realizado em Araçatuba, pela Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil, com o objetivo de fortalecer a preparação dos municípios paulistas para o enfrentamento de incêndios durante o período de estiagem.

A iniciativa reúne equipes de Defesa Civil, coordenadores municipais e autoridades de diversos municípios da região para aprimorar ações preventivas, de resposta rápida e de apoio ao Corpo de Bombeiros no combate às chamas. Os treinamentos têm como foco ampliar a capacidade de atuação das equipes municipais, promovendo atividades práticas e orientações voltadas à prevenção de queimadas e ao atendimento de ocorrências em áreas urbanas e rurais. A proposta é aumentar a resiliência dos municípios diante dos riscos provocados pela seca.

O secretário-chefe da Casa Militar e coordenador estadual de Proteção e Defesa Civil, coronel PM Rinaldo de Araújo Monteiro, participa das atividades e destaca a importância da integração entre Estado e municípios para fortalecer as ações de proteção à população. Durante o encontro, o coronel também parabenizou a Câmara Municipal de Bauru pela aprovação do telefone de emergência 199, destinado ao atendimento da Defesa Civil. Segundo ele, a medida, proposta e aprovada no Legislativo pelo vereador Arnaldinho Ribeiro, pelo representa um avanço na capacidade de resposta do órgão junto à comunidade.