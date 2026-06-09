O coordenador da Defesa Civil de Bauru, Marcelo Ryal, participa nestas terça-feira (9) e quarta-feira (10) de um treinamento da Operação SP Sem Fogo, realizado em Araçatuba, pela Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil, com o objetivo de fortalecer a preparação dos municípios paulistas para o enfrentamento de incêndios durante o período de estiagem.
A iniciativa reúne equipes de Defesa Civil, coordenadores municipais e autoridades de diversos municípios da região para aprimorar ações preventivas, de resposta rápida e de apoio ao Corpo de Bombeiros no combate às chamas. Os treinamentos têm como foco ampliar a capacidade de atuação das equipes municipais, promovendo atividades práticas e orientações voltadas à prevenção de queimadas e ao atendimento de ocorrências em áreas urbanas e rurais. A proposta é aumentar a resiliência dos municípios diante dos riscos provocados pela seca.
O secretário-chefe da Casa Militar e coordenador estadual de Proteção e Defesa Civil, coronel PM Rinaldo de Araújo Monteiro, participa das atividades e destaca a importância da integração entre Estado e municípios para fortalecer as ações de proteção à população. Durante o encontro, o coronel também parabenizou a Câmara Municipal de Bauru pela aprovação do telefone de emergência 199, destinado ao atendimento da Defesa Civil. Segundo ele, a medida, proposta e aprovada no Legislativo pelo vereador Arnaldinho Ribeiro, pelo representa um avanço na capacidade de resposta do órgão junto à comunidade.
“Precisamos estar preparados para os desafios impostos pelos eventos extremos, que se tornam cada vez mais frequentes e exigem uma atuação integrada e antecipada. Estamos unindo esforços entre Estado, municípios e diferentes secretarias para estruturar e fortalecer a capacidade de resposta em todo o território paulista”, afirmou o Secretário-Chefe da Casa Militar.
No evento serão entregues os kits estiagem da Operação SP Sem Fogo 2026 aos municípios que cumpriram os requisitos estabelecidos pelo Governo do Estado, entre eles Bauru. Ao todo, foram distribuídos 24 mil equipamentos, em um investimento superior a R$ 2 milhões. Os kits são compostos por abafadores, bombas costais, enxadas e coletes de identificação, materiais que reforçam a estrutura das equipes locais para ações preventivas e apoio em ocorrências relacionadas à estiagem.
A Operação SP Sem Fogo é uma iniciativa do Governo do Estado voltada à redução dos focos de queimadas e à preservação da população, do patrimônio e do meio ambiente em todo o território paulista.