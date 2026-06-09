A Polícia Penal de Bauru deteve duas mulheres flagradas tentando ingressar no Centro de Progressão Penitenciária (CPP 2) de Bauru transportando entorpecentes escondidos no corpo. As ocorrências, ambas registradas no sábado (6), foram identificadas durante os procedimentos de fiscalização realizados na unidade prisional. Por meio do escâner corporal, os policiais penais detectaram imagens suspeitas na região pélvica das visitantes.

Segundo a Polícia Penal, ao serem questionadas, as mulheres admitiram que transportavam os entorpecentes com a finalidade de entregá-los aos respectivos maridos, custodiados no estabelecimento penal. Em uma das apreensões, foi localizado um invólucro contendo aproximadamente 154 gramas de maconha. Na outra ocorrência, foram apreendidos cerca de 202 gramas de maconha e cocaína.

Diante dos fatos, a chefia do Complexo Penal acionou o Plantão Policial para o registro das ocorrências e a adoção das medidas legais cabíveis. As visitantes foram suspensas do rol de visitas da unidade.