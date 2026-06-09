10 de junho de 2026
JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
EM BAURU

Mulheres são detidas ao entrar em presídio com drogas no corpo

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Polícia Penal/Divulgação
Entorpecentes estavam escondidos nas partes íntimas das visitantes
Entorpecentes estavam escondidos nas partes íntimas das visitantes

A Polícia Penal de Bauru deteve duas mulheres flagradas tentando ingressar no Centro de Progressão Penitenciária (CPP 2) de Bauru transportando entorpecentes escondidos no corpo. As ocorrências, ambas registradas no sábado (6), foram identificadas durante os procedimentos de fiscalização realizados na unidade prisional. Por meio do escâner corporal, os policiais penais detectaram imagens suspeitas na região pélvica das visitantes.

Segundo a Polícia Penal, ao serem questionadas, as mulheres admitiram que transportavam os entorpecentes com a finalidade de entregá-los aos respectivos maridos, custodiados no estabelecimento penal. Em uma das apreensões, foi localizado um invólucro contendo aproximadamente 154 gramas de maconha. Na outra ocorrência, foram apreendidos cerca de 202 gramas de maconha e cocaína.

Diante dos fatos, a chefia do Complexo Penal acionou o Plantão Policial para o registro das ocorrências e a adoção das medidas legais cabíveis. As visitantes foram suspensas do rol de visitas da unidade.

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários