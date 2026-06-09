Entre os dias 19 e 21 de junho Bauru será sede da Kali Tattoo Fest 2026, reunindo tatuadores, ilustradores, músicos, artesãos e expositores em uma programação voltada à arte, cultura e criatividade. O evento promete atrair visitantes de diversas cidades do interior paulista e de outras regiões do país. Idealizada e organizada por Marcio Pinke, a convenção tem como proposta valorizar a tatuagem como manifestação artística, além de incentivar a troca de conhecimentos entre profissionais do setor e fortalecer a cena cultural regional.

Durante os três dias de atividades, o público poderá acompanhar a realização de tatuagens ao vivo, concursos que premiarão os melhores trabalhos em diferentes categorias, exposições artísticas e atrações culturais. A programação também contará com uma feira de artesanato, reunindo artistas independentes, produtores locais e pequenos empreendedores que apresentarão peças exclusivas, tatuagens ao vivo, concurso de tatuagem e exposições artísticas. Além disso, estandes especializados estarão disponíveis para visitantes e profissionais interessados em conhecer novidades do segmento.

Entre os convidados confirmados estão os ilustradores Charles Laveso e Matheus Borba, reconhecidos por seus trabalhos no universo das artes visuais. Os artistas participarão do evento compartilhando experiências, processos criativos e parte de suas produções, ampliando a integração entre diferentes linguagens artísticas presentes na convenção.