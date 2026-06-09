10 de junho de 2026
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TRÂNSITO CAÓTICO

Acidente entre carro e motos assusta e trava trânsito na Nações

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
As batidas ocorreram nesta manhã de terça-feira (9)
As batidas ocorreram nesta manhã de terça-feira (9)

Um acidente de trânsito envolvendo um carro e três motos assustou e travou o trânsito na avenida Nações Unidas, no sentido Geisel-Vitória Régia, na manhã desta terça-feira (9), em Bauru. Neste horário e trecho da via, a lentidão no tráfego e os acidentes são costumeiros.

Segundo informações preliminares, por motivos ainda a serem esclarecidos, o automóvel e as motos colidiram na curva de acesso entre a Nações Unidas e a rua Júlio de Mesquita Filho. Pesar de motociclistas terem caído, ninguém se feriu. A Polícia Militar e o Grupo de Operações de Trânsito (GOT) foram acionados para o local.

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