Um acidente de trânsito envolvendo um carro e três motos assustou e travou o trânsito na avenida Nações Unidas, no sentido Geisel-Vitória Régia, na manhã desta terça-feira (9), em Bauru. Neste horário e trecho da via, a lentidão no tráfego e os acidentes são costumeiros.

Segundo informações preliminares, por motivos ainda a serem esclarecidos, o automóvel e as motos colidiram na curva de acesso entre a Nações Unidas e a rua Júlio de Mesquita Filho. Pesar de motociclistas terem caído, ninguém se feriu. A Polícia Militar e o Grupo de Operações de Trânsito (GOT) foram acionados para o local.