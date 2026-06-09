O Conselho de Mobilidade de Bauru realiza nesta quarta-feira (10), às 13h30, um debate técnico sobre o estacionamento rotativo na cidade. O encontro ocorrerá na sede da Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Bauru (Assenag), na Rua Fuas de Matos Sabino, 1-15, no Jardim América. A Assenag apoia a discussão. Com o tema “Estacionamento Rotativo em Foco”, a reunião pretende discutir a metodologia de cobrança do sistema, além de aspectos relacionados à transparência, eficiência e aos benefícios que o serviço pode trazer para a população e para a mobilidade urbana do município.

A atividade integra a reunião mensal do Conselho de Mobilidade de Bauru e reunirá engenheiros, arquitetos, agentes públicos e representantes da sociedade civil para um debate considerado técnico e construtivo sobre o tema, que tem gerado discussões na cidade. De acordo com os organizadores, o objetivo é ampliar o entendimento sobre os modelos de cobrança adotados, avaliar impactos e boas práticas observadas em outras localidades e contribuir para a construção de soluções voltadas à melhoria da mobilidade urbana em Bauru.

O evento é aberto à participação de interessados e busca incentivar o envolvimento da comunidade nas discussões sobre políticas públicas de trânsito e estacionamento. A iniciativa conta com o apoio da Assenag. Segundo o material de divulgação, a proposta é promover um diálogo voltado à construção de uma cidade mais organizada, acessível e sustentável, por meio de uma gestão eficiente dos espaços públicos destinados ao estacionamento de veículos.