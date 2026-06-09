A Carreta Odontológica Cuidar e Sorrir chegou a Pederneiras para oferecer atendimento gratuito a mulheres e seus dependentes, com prioridade para vítimas de violência doméstica, sexual e pessoas em situação de vulnerabilidade social. A ação é promovida pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Políticas para a Mulher.
A unidade móvel está instalada na Casa da Mulher Paulista de Pederneiras e realizará atendimentos de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, até o dia 19 de junho. A proposta é ampliar o acesso aos cuidados odontológicos e contribuir para a recuperação da autoestima e da qualidade de vida das mulheres atendidas.
Segundo a secretária de Políticas para a Mulher, Adriana Liporoni, a iniciativa busca garantir um atendimento próximo, acolhedor e de qualidade. “Promover a saúde bucal significa devolver a dignidade e a autoestima. Queremos assegurar a elas um cuidado de excelência, que seja humano, próximo e acolhedor”, afirmou.
O programa Cuidar e Sorrir integra o movimento São Paulo Por Todas e percorre diversas cidades paulistas levando atendimento especializado à população feminina. Além dos tratamentos odontológicos, a iniciativa tem como objetivo fortalecer a rede de proteção às mulheres, entendendo o cuidado com a saúde bucal como parte fundamental do processo de reconstrução da dignidade e do bem-estar.
O movimento São Paulo Por Todas reúne ações voltadas à ampliação das políticas públicas destinadas às mulheres, com foco no acolhimento, na proteção e na promoção da autonomia profissional e financeira em todo o Estado.
Serviço
• Período: até 19 de junho de 2026
• Horário: das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira
• Local: Casa da Mulher Paulista de Pederneiras – Avenida Bernardino Flora Furlan, 1255, Parque Industrial Toufik Rachid Razuk