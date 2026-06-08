A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Saúde, informa que suspendeu a aplicação da vacina da dengue desenvolvida pelo Instituto Butantan, a partir desta segunda-feira (8), seguindo determinação do Ministério da Saúde. A vacinação foi suspensa temporariamente em todo o país.

A Secretaria de Saúde diz que seguirá as orientações e diretrizes estabelecidas pelas autoridades sanitárias federais e acompanhará definições do Ministério da Saúde, Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Secretaria de Estado de Saúde e demais órgãos competentes sobre o tema.

Segundo a pasta, o Ministério da Saúde esclarece que a suspensão tem caráter preventivo e foi adotada para permitir o aprofundamento das investigações após 42 pessoas apresentarem sintomas mais severos após a vacinação, sendo que três precisaram de internação e duas morreram.