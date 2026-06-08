09 de junho de 2026
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PELA SELEÇÃO DE SP

Kickboxing: atletas de Bauru conquistam 4 medalhas no Brasileiro

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
A delegação bauruense contou com 14 competidores do Centro de Treinamento Team Silva e projeto social Guerreiros do Futuro e conquistou quatro medalhas
A delegação bauruense contou com 14 competidores do Centro de Treinamento Team Silva e projeto social Guerreiros do Futuro e conquistou quatro medalhas

Representando Bauru pela seleção paulista no Campeonato Brasileiro de Kickboxing disputado em Curitiba (PR) entre os dias 4 e 7 de junho, atletas do Centro de Treinamento Team Silva e projeto social Guerreiros do Futuro retornaram para a cidade com quatro medalhas.

A competição, promovida pela Confederação Brasileira de Kickboxing (CBKB), é considerada o maior evento da modalidade na América Latina e reuniu cerca de 1.900 atletas de todo o país na capital paranaense.

A delegação bauruense contou com 14 competidores e conquistou quatro medalhas, reforçando, segundo o mestre Rogério Silva, o trabalho desenvolvido pelo projeto na formação de jovens por meio do esporte.

"Participar de um evento deste porte é uma experiência transformadora para nossos atletas. Mais do que medalhas, eles adquirem disciplina, confiança e vivenciam o esporte em alto nível", ressalta Rogério.

"Ver jovens do projeto social Guerreiros do Futuro representando Bauru entre quase 1.900 atletas é a confirmação de que estamos no caminho certo", complementa a professora do CT Karla Weckwerth.

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