Representando Bauru pela seleção paulista no Campeonato Brasileiro de Kickboxing disputado em Curitiba (PR) entre os dias 4 e 7 de junho, atletas do Centro de Treinamento Team Silva e projeto social Guerreiros do Futuro retornaram para a cidade com quatro medalhas.

A competição, promovida pela Confederação Brasileira de Kickboxing (CBKB), é considerada o maior evento da modalidade na América Latina e reuniu cerca de 1.900 atletas de todo o país na capital paranaense.

A delegação bauruense contou com 14 competidores e conquistou quatro medalhas, reforçando, segundo o mestre Rogério Silva, o trabalho desenvolvido pelo projeto na formação de jovens por meio do esporte.